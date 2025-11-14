このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
サッカー日本代表2026ユニフォーム キッズ・ジュニアサイズの価格・種類は？11月6日発表のW杯着用モデル

サッカー日本代表2026最新ユニフォーム｜キッズ・ジュニアサイズの価格と種類一覧｜レプリカ・セットアップ・トレーニングウェア・応援グッズまとめ

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

2026年W杯着用モデルが登場

サッカー日本代表の新ユニフォームが11月6日(木)に発表された。

本記事では、サッカー日本代表最新ユニフォームのキッズ・ジュニアサイズの価格・種類について紹介する。

日本代表最新ユニフォームの発売日

新ユニフォームは、2025年11月6日(木)18時よりアディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、そしてJFA公式オンラインストア「JFA STORE」で販売がスタート。翌日の11月7日(金)からは、全国のアディダス直営店および各取扱店舗でも順次発売が開始される。

販売形態発売日購入可能ストア
オンライン販売2025年11月6日(木)18時～・アディダスオンラインショップ
・アディダスアプリ
・JFA公式オンラインストア「JFA STORE」 
店頭販売2025年11月7日(金)～・アディダス直営店
・全国のアディダス取扱店舗

日本代表最新ユニフォームのキッズ・ジュニアサイズの価格・種類は？

サッカー日本代表2026最新ユニフォームでは、子ども向けのキッズ・ジュニアサイズも豊富にラインナップ。トップチームと同じ「HORIZON（水平線）」デザインを採用しつつ、動きやすさと快適性を両立させた設計となっている。ユニフォームだけでなく、トレーニングウェアやセットアップなど、幅広いアイテムが展開されている。

販売開始は11月6日(木)の18時の予定で、価格帯は4,950円から9,350円（税込）。幼児から小学生まで対応するサイズ構成で、家族でSAMURAI BLUEを応援できるラインナップとなっている。

また、同コレクションにはトレーニング用の「ティロ26」シリーズも登場。代表選手たちの練習着をモチーフにしたスタイリッシュなデザインで、ブルーとレッドのコントラストが印象的だ。

どのアイテムも、試合観戦から日常のスポーツシーンまで幅広く活躍。新ユニフォームを着て、日本代表とともに“水平線のその先”へ挑もう。

日本代表のユニフォーム・応援グッズの値段は？

フィールドプレイヤー用のホームユニフォームは、試合仕様の「オーセンティック 半袖」が18,700円、「オーセンティック 長袖」が19,800円と、トップ選手と同じ着用感を味わえるモデルとなっている。応援や普段使いに適した「レプリカ 半袖」は13,200円、「レプリカ 長袖」は14,300円で、手に取りやすい価格帯に設定されている。

さらに、ゴールキーパー仕様のユニフォームも同時に登場。「オーセンティックモデル」は18,700円、「オーセンティック 長袖モデル」は19,800円、「レプリカ 長袖モデル」は14,300円で展開。阿修羅をモチーフにした力強いグラフィックが特徴で、守護神の存在感を体現するデザインとなっている。

そのほか、ショーツやソックス、タオルマフラー、キャップなどの周辺アイテムも多数ラインナップ。代表チームのカラーを取り入れた応援グッズは、スタジアム観戦や日常のコーディネートにも映えるアイテムとして注目を集めている。

サッカー日本代表商品ラインナップ一覧

商品カテゴリー定価(税込)
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ユニフォーム 半袖18,700円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム13,200円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ユニフォーム 長袖19,800円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム 長袖14,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ゴールキーパー ユニフォーム18,700円
サッカー日本代表 2026 ホーム オーセンティック ゴールキーパー ユニフォーム 長袖19,800円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ゴールキーパー ユニフォーム 長袖14,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ショーツ7,150円
サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル2,750円
サッカー日本代表 2026 ホーム ソックス2,530円
サッカー日本代表 2026 ホーム ジムバッグ2,750円
サッカー日本代表 2026 ホーム キャップ3,300円
サッカー日本代表 2026 ホーム OP/SYST. バックパック16,500円
サッカー日本代表 2026 ホーム チケットホルダー1,650円
サッカー日本代表 2026 ホーム パッカブルバッグ3,850円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル フルジップ ウィンドブレーカー11,000円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル クルーネックスウェット7,700円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベル 半袖Tシャツ5,500円
Japan 26 Tiroポロシャツ6,600円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベルパンツ9,350円
サッカー日本代表 ティロ26 トラベルショーツ6,600円
サッカー日本代表 ティロ26 オールウェザー ジャケット13,200円
サッカー日本代表 ティロ26 プロ レインジャケット20,900円
サッカー日本代表 ティロ26 プレゼンテーション パンツ8,800円
サッカー日本代表 26 ティロ ノースリーブユニフォーム6,050円
サッカー日本代表 2026 ホーム ゴールキーパー ソックス2,530円

