サッカー日本代表2026ユニフォーム キッズ・ジュニアサイズの価格・種類は？11月6日発表のW杯着用モデル

サッカー日本代表の新ユニフォームが11月6日(木)に発表された。
本記事では、サッカー日本代表最新ユニフォームのキッズ・ジュニアサイズの価格・種類について紹介する。
日本代表最新ユニフォームの発売日
adidas is the official supplier of the Japan National Team
新ユニフォームは、2025年11月6日(木)18時よりアディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、そしてJFA公式オンラインストア「JFA STORE」で販売がスタート。翌日の11月7日(金)からは、全国のアディダス直営店および各取扱店舗でも順次発売が開始される。
|販売形態
|発売日
|購入可能ストア
|オンライン販売
|2025年11月6日(木)18時～
|・アディダスオンラインショップ
・アディダスアプリ
・JFA公式オンラインストア「JFA STORE」
|店頭販売
|2025年11月7日(金)～
|・アディダス直営店
・全国のアディダス取扱店舗
日本代表最新ユニフォームのキッズ・ジュニアサイズの価格・種類は？
サッカー日本代表2026最新ユニフォームでは、子ども向けのキッズ・ジュニアサイズも豊富にラインナップ。トップチームと同じ「HORIZON（水平線）」デザインを採用しつつ、動きやすさと快適性を両立させた設計となっている。ユニフォームだけでなく、トレーニングウェアやセットアップなど、幅広いアイテムが展開されている。
販売開始は11月6日(木)の18時の予定で、価格帯は4,950円から9,350円（税込）。幼児から小学生まで対応するサイズ構成で、家族でSAMURAI BLUEを応援できるラインナップとなっている。
- キッズ サッカー日本代表2026 ホーム レプリカユニフォーム：9,350円(税込)
- キッズ サッカー日本代表2026 ホーム レプリカユニフォーム セット：8,800円(税込)
- ベビー サッカー日本代表2026 ホーム レプリカユニフォーム セット：7,150円(税込)
- キッズ サッカー日本代表2026 ホーム レプリカユニフォーム ショーツ：6,050円(税込)
また、同コレクションにはトレーニング用の「ティロ26」シリーズも登場。代表選手たちの練習着をモチーフにしたスタイリッシュなデザインで、ブルーとレッドのコントラストが印象的だ。
- キッズ サッカー日本代表 ティロ26 トレーニングジャージー：5,500円(税込)
- キッズ サッカー日本代表 ティロ26 トレーニングトップ：8,250円(税込)
- キッズ サッカー日本代表 ティロ26 トレーニングパンツ：7,700円(税込)
- キッズ サッカー日本代表 ティロ26 トレーニングショーツ：4,950円(税込)
- キッズ サッカー日本代表 ティロ26 プレゼンテーションジャケット：9,350円(税込)
どのアイテムも、試合観戦から日常のスポーツシーンまで幅広く活躍。新ユニフォームを着て、日本代表とともに“水平線のその先”へ挑もう。
日本代表のユニフォーム・応援グッズの値段は？
フィールドプレイヤー用のホームユニフォームは、試合仕様の「オーセンティック 半袖」が18,700円、「オーセンティック 長袖」が19,800円と、トップ選手と同じ着用感を味わえるモデルとなっている。応援や普段使いに適した「レプリカ 半袖」は13,200円、「レプリカ 長袖」は14,300円で、手に取りやすい価格帯に設定されている。
さらに、ゴールキーパー仕様のユニフォームも同時に登場。「オーセンティックモデル」は18,700円、「オーセンティック 長袖モデル」は19,800円、「レプリカ 長袖モデル」は14,300円で展開。阿修羅をモチーフにした力強いグラフィックが特徴で、守護神の存在感を体現するデザインとなっている。
そのほか、ショーツやソックス、タオルマフラー、キャップなどの周辺アイテムも多数ラインナップ。代表チームのカラーを取り入れた応援グッズは、スタジアム観戦や日常のコーディネートにも映えるアイテムとして注目を集めている。