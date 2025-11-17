第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日に行われた。
16日までに前回王者の前橋育英(群馬)や同準優勝の流通経済大柏(千葉)のほか、青森山田(青森)、東福岡(福岡)、大津(熊本)、インターハイ王者の神村学園（鹿児島）など強豪校が出場を決めた今大会。一方で帝京や静岡学園、近江、星稜などの常連校が全国行きの切符を逃した。徳島では22日に県の決勝を予定。また、仙台育英が全国大会出場を辞退した宮城代表は、現時点で未定となっている。
抽選の結果、12月28日の開幕戦では、早稲田実業（東京B）と徳島県代表が対戦。1回戦は12月29日、2回戦は12月31日にそれぞれ開催される。決勝は2026年1月12日に国立競技場で行われる。
Aブロック
【1回戦】
尚志(福島)×高松商(香川)
山梨学院(山梨)×京都橘(京都)
福井商(福井)×高川学園(山口)
帝京長岡(新潟)×大社(島根)
【2回戦】
前橋育英(群馬)×神戸弘陵(兵庫)
昌平(埼玉)×高知(高知)
Bブロック
【開幕戦】
早稲田実(東京B)×徳島県代表(徳島市立×.徳島北の勝者）
【1回戦】
専大北上(岩手)×広島皆実(広島)
上田西(長野)×水口(滋賀)
※宮城県代表×那覇西(沖縄)
【2回戦】
東海学園(愛知)×神村学園(鹿児島)
岡山学芸館(岡山)×日大藤沢(神奈川)
Cブロック
【1回戦】
帝京大可児(岐阜)×興國(大阪)
浜松開誠館(静岡)×九州文化学園(長崎)
金沢学院大附(石川)×日章学園(宮崎)
鹿島学園(茨城)×新田(愛媛)
【2回戦】
東福岡(福岡)×秋田商(秋田)
堀越(東京A)×宇治山田商(三重)
Dブロック
【1回戦】
青森山田(青森)×初芝橋本(和歌山)
北海(北海道)×大津(熊本)
矢板中央(栃木)×奈良育英(奈良)
山形明正(山形)×大分鶴崎(大分)
【2回戦】
富山第一(富山)×佐賀東(佐賀)
米子北(鳥取)×流通経済大柏(千葉)