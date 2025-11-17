japan national stadium view(C)Getty Images
第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせが決定！ 前回王者の前橋育英は神戸弘陵と激突…開幕戦は早稲田実業×徳島県代表に

【高校サッカー Jリーグ ニュース】2025年から2026年に行われる第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日に開催。

16日までに前回王者の前橋育英(群馬)や同準優勝の流通経済大柏(千葉)のほか、青森山田(青森)、東福岡(福岡)、大津(熊本)、インターハイ王者の神村学園（鹿児島）など強豪校が出場を決めた今大会。一方で帝京や静岡学園、近江、星稜などの常連校が全国行きの切符を逃した。徳島では22日に県の決勝を予定。また、仙台育英が全国大会出場を辞退した宮城代表は、現時点で未定となっている。

抽選の結果、12月28日の開幕戦では、早稲田実業（東京B）と徳島県代表が対戦。1回戦は12月29日、2回戦は12月31日にそれぞれ開催される。決勝は2026年1月12日に国立競技場で行われる。

Aブロック

【1回戦】

尚志(福島)×高松商(香川)

山梨学院(山梨)×京都橘(京都)

福井商(福井)×高川学園(山口)

帝京長岡(新潟)×大社(島根)

【2回戦】

前橋育英(群馬)×神戸弘陵(兵庫)

昌平(埼玉)×高知(高知)

Bブロック

【開幕戦】

早稲田実(東京B)×徳島県代表(徳島市立×.徳島北の勝者）

【1回戦】

専大北上(岩手)×広島皆実(広島)

上田西(長野)×水口(滋賀)

※宮城県代表×那覇西(沖縄)

【2回戦】

東海学園(愛知)×神村学園(鹿児島)

岡山学芸館(岡山)×日大藤沢(神奈川)

Cブロック

【1回戦】

帝京大可児(岐阜)×興國(大阪)

浜松開誠館(静岡)×九州文化学園(長崎)

金沢学院大附(石川)×日章学園(宮崎)

鹿島学園(茨城)×新田(愛媛)

【2回戦】

東福岡(福岡)×秋田商(秋田)

堀越(東京A)×宇治山田商(三重)

Dブロック

【1回戦】

青森山田(青森)×初芝橋本(和歌山)

北海(北海道)×大津(熊本)

矢板中央(栃木)×奈良育英(奈良)

山形明正(山形)×大分鶴崎(大分)

【2回戦】

富山第一(富山)×佐賀東(佐賀)

米子北(鳥取)×流通経済大柏(千葉)

