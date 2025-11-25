リヴァプール指揮官スロット、不振受け授賞式を欠席か

リヴァプールでのアルネ・スロット監督はマンチェスターでの授賞式を辞退したようだ。『アスレティック』が伝えた。

リヴァプールは22日にノッティンガム・フォレストに完敗し、プレミアリーグで11位に転落。7試合で6敗と苦戦を強いられている。

オランダ出身のスロット監督は、2024-25シーズンにリヴァプールをプレミアリーグ優勝に導き、23日にサッカー記者協会北部最優秀監督賞を受賞する予定だった。しかし、不振が影響してか式を欠席することに。リヴァプールはクラブアンバサダーで元選手のゲイリー・マカリスター氏を47歳のスロット氏に代わって賞の受け取りに派遣した。報道によると、マカリスター氏はスロット氏の欠席を謝罪し、受賞を「非常に誇りに思う」と述べた。

なお、チームの不振の責任を受けてスロットは式を欠席したとみられ、フォレスト戦後には以下のように語っていた。

「勝とうが負けようが、それは私の責任だ。しかし、私が見ているのは、チームが最後まで諦めずに努力を続け、そして選手たちを応援するために最後まで残ってくれたファンの姿だ。最近は、ほぼ常にチャンスを逃し、失点してもゴールに繋がってしまう。シーズンを通してこの状態が続くことはないだろう。しかし、良いプレーをして1-0とリードしている時にゴールを決めるという、あのエネルギーに満ちた瞬間が必要なのだ。しかし、フォレストはゴールによって大きなエネルギーを得た。通常であれば結果は違っていただろうが、今は難しい状況にある」