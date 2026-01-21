このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoスラヴィア・プラハ
Fortuna Arena
team-logoバルセロナ
チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【1月22日】スラヴィア・プラハvsバルセロナのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【橋岡大樹出場予定】1月22日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、スラヴィア・プラハ対バルセロナの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

25-26 チャンピオンズリーグを独占中継・配信

WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUCLもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

WOWOWオンデマンドなら面倒な手続きなし！すぐ視聴できる！

月額プランならいつでも解約可能！スポーツ、映画やドラマも見放題！

解約・違約金・縛りは一切なし

CLはWOWOWオンデマンドで全試合独占配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月22日(木)に開催。橋岡大樹の所属するスラヴィア・プラハと、バルセロナが対戦する。

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

本記事では、スラヴィア・プラハvsバルセロナのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スラヴィア・プラハvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のスラヴィア・プラハvsバルセロナは、スラヴィア・プラハのホーム「スタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月22日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：スラヴィア・プラハ vs バルセロナ
  • 会場：スタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

スラヴィア・プラハvsバルセロナの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、スラヴィア・プラハvsバルセロナの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

スラヴィア・プラハvsバルセロナ チーム情報

スラヴィア・プラハ vs バルセロナ 予想スタメン

スラヴィア・プラハHome team crest

3-4-1-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBAR
36
インジフ・スタニェク
3
トマシュ・ホレズ
4
ダヴィド・ジマ
2
ステファン・チャロウペク
18
ヤン・ボジル
21
ダヴィド・ドゥデラ
16
デビッド・モーゼス
23
ミハル・サジレク
17
ルカシュ・プロヴォド
25
トマーシュ・ホリー
9
ヴァシル・クシェイ
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
24
エリック・ガルシア
5
パウ・クバルシ
18
G. Martin
14
マーカス・ラッシュフォード
21
フレンキー・デ・ヨング
11
ハフィーニャ
8
ペドリ
16
F. Lopez
9
ロベルト・レヴァンドフスキ

4-2-3-1

BARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジンドジフ・トルピショフスキー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

SLP
-直近成績

ゴールを許す
11/12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

BAR
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SLP

直近の 2 試合

BAR

0

勝利

1

Draw

1

Win

1

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
1/2

順位表

0