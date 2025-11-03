このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【11月5日】スラヴィア・プラハvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【CL放送予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節、スラヴィア・プラハ対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。スラヴィア・プラハとアーセナルが対戦する。

本記事では、スラヴィア・プラハvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スラヴィア・プラハvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のスラヴィア・プラハvsアーセナルは、スラヴィア・プラハのホーム「エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月5日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：スラヴィア・プラハ vs アーセナル
  • 会場：エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

スラヴィア・プラハvsアーセナルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、スラヴィア・プラハvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

スラヴィア・プラハvsアーセナル チーム情報

スラヴィア・プラハ vs アーセナル スタメン

スラヴィア・プラハHome team crest

3-4-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARS
35
ヤクブ・マルコビッチ
2
ステファン・チャロウペク
27
トマシュ・ヴルチェク
4
ダヴィド・ジマ
10
クリストス・ザフェイリス
12
ユスファ・ムボジ
16
デビッド・モーゼス
23
ミハル・サジレク
17
C
ルカシュ・プロヴォド
11
ユスファ・サンヤン
25
トマーシュ・ホリー
1
ダビド・ラヤ
2
ウィリアム・サリバ
5
ピエロ・インカピエ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
12
ユリエン・ティンバー
41
デクラン・ライス
22
イーサン・ヌワネリ
16
クリスチャン・ノアゴール
19
レアンドロ・トロサール
23
ミケル・メリーノ
7
C
ブカヨ・サカ

4-3-3

ARSAway team crest

SLP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジンドジフ・トルピショフスキー

ARS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SLP
-直近成績

ゴールを許す
6/0
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
10/0
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

SLP

直近の 4 試合

ARS

0

勝利

2

引分け

2

勝利

1

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
1/4

順位表

0