このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logo上海申花
team-logoヴィッセル神戸
【上海申花vs神戸を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【11月26日】上海申花vsヴィッセル神戸のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第5節

【ACLE放送予定】11月26日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第5節、上海申花対ヴィッセル神戸のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ACLエリート2025-26はDAZNが独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイならDMMポイントが最大1,650ポイントもらえる

ACLEを独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値

今すぐ視聴

2025年11月26日(水)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節で、上海申花とヴィッセル神戸が対戦する。

【ACLE】上海申花vs神戸をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、上海申花vsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

上海申花vsヴィッセル神戸｜試合日程・キックオフ時間

上海申花vsヴィッセル神戸は、11月26日(水)に上海申花のホーム、上海スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節
  • 日時：2025年11月26日(水) 21:15キックオフ
  • 対戦：上海申花 vs ヴィッセル神戸
  • 会場：上海スタジアム

【ACLE】上海申花vs神戸をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

上海申花vsヴィッセル神戸｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節の上海申花vsヴィッセル神戸は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【ACLE】上海申花vs神戸をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

上海申花vsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

上海申花vsヴィッセル神戸 チーム情報

上海申花 vs ヴィッセル神戸 スタメン

上海申花Home team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestKOB
30
Y. Bao
4
蒋聖竜
27
陳晉一
5
朱辰淳
13
ウィルソンマナファ
17
高天意
10
ジョアンカルロステイシェイラ
15
X. Wu
11
サウロ・ホドリロ
9
アンドレルイス
19
ルイス・ンラボ
71
権田修一
41
永戸勝也
2
飯野七聖
15
本多勇喜
4
山川哲史
18
井出遥也
25
鍬先祐弥
7
井手口陽介
14
汰木康也
13
佐々木大樹
10
大迫勇也

4-3-3

KOBAway team crest

SGS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • レオニード・スルツキー

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SGS
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

KOB
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

SGS

Last match

KOB

1

Win

0

引分け

0

勝利

4

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

0