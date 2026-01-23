劇的なAFCON優勝成し遂げたセネガル代表、大統領から特別ボーナス…報酬は2000万円と海沿いの土地

セネガル代表の選手たちはアフリカ・ネーションズカップ優勝により、同国大統領から特別報酬を受け取るようだ。

昨年12月からモロッコで開催されたアフリカ・ネーションズカップ。2大会前の王者であるセネガルは順調に勝ち上がって、決勝で開催国のモロッコと対戦。試合終盤にはモロッコにPKが与えられ、この判定に憤慨した指揮官が選手に控室に下がるように命じたりといった混乱があった中で、守護神エドゥアール・メンディがこのPKを止めて試合は延長戦へ。そして、延長前半にパプ・グエイェがこの試合唯一の得点を挙げて、セネガルが1-0でモロッコを下して2大会ぶり2度目の優勝を成し遂げた。

劇的な優勝を飾ったセネガルのメンバーは、帰国して20日に首都ダカールでセレモニーを実施。数千人ものサポーターが駆けつける中、選手たちはオープンバスに乗り、アフリカ制覇の喜びを分かち合った。そして、同国のバシル・ジョマイ・ファイ大統領は、選手やスタッフへの報酬を発表した。

これによると、セネガルのメンバー28選手にはそれぞれ、報奨金7500万CFAフラン（約2120万円）、総額21億CFAフラン（約6億円）が支払われる。さらに、1500平方メートルの海岸沿いの土地も優勝ボーナスとして与えられる。

また、セネガルサッカー連盟の関係者にも同様に報酬が準備されており、5000万CFAフラン（約万円）と1000平方メートルの土地が与えられるようだ。