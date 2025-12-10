サラーがサウジリーグのターゲットに…CEO「歓迎される」

サウジアラビア・プロリーグのオマール・ムガルベルCEOはモハメド・サラーがターゲットになっていることを認めた。『BBC』が伝えている。

サラーはアルネ・スロット監督とクラブとの不和を公に表明したため、火曜日のチャンピオンズリーグでインテル・ミラノに1-0で勝利した試合に遠征したメンバーから外された。今後の去就は不透明であるが、ムガルベル氏はサラーの獲得に熱心であることを認めた。

「サラーはサウジリーグに歓迎されるが、選手との交渉の責任はクラブにある。サラーは確かに彼ら（ターゲット）の一人だ」

すべてのサウジクラブが興味を示しているわけではない。アル・ホロードのベン・ハーバーグ会長はサラーを「不適任」と呼び、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニアの方が良い補強だと示唆している。

「一般の人々の間でも、彼のリーグ入りに対する不安はすでにかなり高まっている。彼は33歳で、リヴァプールで大金を稼いだが、それ以来、大幅に期待外れの成績を残している。彼のスター性を好む人もいるだろうし、彼は地元出身だからね。でも、個人的には彼はこのリーグには合わないと思う。もし彼とヴィニシウスだったら、私はヴィニシウスを選ぶよ。サラーのような選手ではなく、25歳の次世代を担う選手たちを狙っていきたい。サラーにとっては間違いなくこれがキャリアの最後になるだろう」