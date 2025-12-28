ボクシングイベント「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」で、井岡一翔がWBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む。

本記事では、井岡一翔戦の日程、対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井岡一翔の次戦はいつ？

井岡一翔は12月31日(水)、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティ(ベネズエラ) と対戦。試合は大田区総合体育館で行われるボクシングイベント「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のメインイベントとして実施される。

当日は8試合が予定されており、井岡一翔vsオルドスゴイティは8試合目に実施。イベントは日本時間12月31日(水)の15:30～21:00に開催予定となっている。

マイケル・オルドスゴイティはどんな選手？

ベネズエラ王者のマイケル・オルドスゴイティは、15勝(14KO)1敗と圧倒的なパワーを誇る注目選手。2024年7月にはエルネスト・マルティネスを判定で破り、ベネズエラ国内タイトルを獲得した。

対する井岡一翔は31勝(16KO)4敗1分の戦績。元世界4階級制覇王者だが、2024年7月にはWBA・IBF世界スーパーフライ級王座統一戦でフェルナンド・マルティネスに敗れていた。そして今回、階級を上げて初のバンタム級戦に臨むこととなった。

「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」視聴方法

井岡一翔vsオルドスゴイティを含む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の全8試合は、ネット『Leminoプレミアム』で独占ライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も予定されている。

その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

イベント 中継日時 放送・配信局 内容 SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30 2025/12/31(水)15:30～21:00 Leminoプレミアム独占(31日間無料トライアルあり)

[ライブ配信・アーカイブ配信] アンダーカード含む全8試合

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。

【31日間無料トライアル】Leminoプレミアムのおすすめ視聴方法

『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。