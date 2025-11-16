侍ジャパン強化試合韓国戦の地上波中継・TVer無料配信はある？

野球日本代表・侍ジャパンは、11月15日(土)と16日(日)に韓国代表と対戦する。

本記事では、野球日本代表・侍ジャパンvs韓国代表の地上波テレビ放送、ネット配信予定などをまとめている。

侍ジャパン強化試合韓国戦の日程・プレイボール時刻

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025が11月15日(土)と16日(日)、東京ドームで開催。野球日本代表・侍ジャパンが韓国代表と対戦する。

日程 プレイボール時刻 対戦カード 11/15(土) 18:30 日本vs韓国 11/16(日) 19:30 日本vs韓国

※すべて日本時間

※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合韓国戦の地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？

侍ジャパン強化試合の韓国戦は11月15日の第1戦がテレビ朝日系列、同16日の第2戦がTBS系列で地上波中継する。

民放ネット無料配信サービス『TVer(ティーバー)』での配信はなく、両日ともにAmazonプライムビデオで完全ライブ配信される。プライムビデオなら見逃し視聴も可能だ。

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 11/15(土)

18:30 テレビ朝日系列 Amazon Prime Video 11/16(日)

19:00 TBS系列 Amazon Prime Video

※放送/配信予定は変更の可能性あり

※TVerでの配信はなし

侍ジャパン強化試合韓国戦｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもあり

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

