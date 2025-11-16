侍ジャパン強化試合韓国戦の地上波中継・TVer無料配信はある？

野球日本代表・侍ジャパンは、11月15日(土)と16日(日)に韓国代表と対戦する。
本記事では、野球日本代表・侍ジャパンvs韓国代表の地上波テレビ放送、ネット配信予定などをまとめている。
侍ジャパン強化試合韓国戦の日程・プレイボール時刻
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025が11月15日(土)と16日(日)、東京ドームで開催。野球日本代表・侍ジャパンが韓国代表と対戦する。
|日程
|プレイボール時刻
|対戦カード
|11/15(土)
|18:30
|日本vs韓国
|11/16(日)
|19:30
|日本vs韓国
※すべて日本時間
※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり
侍ジャパン強化試合韓国戦の地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？
侍ジャパン強化試合の韓国戦は11月15日の第1戦がテレビ朝日系列、同16日の第2戦がTBS系列で地上波中継する。
民放ネット無料配信サービス『TVer(ティーバー)』での配信はなく、両日ともにAmazonプライムビデオで完全ライブ配信される。プライムビデオなら見逃し視聴も可能だ。
日時
テレビ
ネット
|11/15(土)
18:30
|11/16(日)
19:00
※放送/配信予定は変更の可能性あり
※TVerでの配信はなし
侍ジャパン強化試合韓国戦｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもありアマゾンジャパン合同会社
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。