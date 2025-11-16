このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
samurai japan baseball korea match 2025(C)2025 SAMURAI JAPAN
侍ジャパンvs韓国はAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
GOAL

侍ジャパン強化試合韓国戦の地上波中継・TVer無料配信はある？

侍ジャパン(野球日本代表)の強化試合、韓国代表戦の地上波・民放テレビ中継、放送、TVer無料配信の有無を紹介。

プライムビデオでライブ配信

Amazon

侍ジャパン11月シリーズの2試合をAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！

11月15日(土)～16日(日)に韓国代表と2連戦

30日間無料トライアルで視聴可能

プライム会員は無料視聴可能

Amazonプライムビデオは30日間0円

まずは無料体験

野球日本代表・侍ジャパンは、11月15日(土)と16日(日)に韓国代表と対戦する。

侍ジャパン強化試合の韓国戦はAmazonプライムビデオで連日ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

本記事では、野球日本代表・侍ジャパンvs韓国代表の地上波テレビ放送、ネット配信予定などをまとめている。

侍ジャパン強化試合韓国戦の日程・プレイボール時刻

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025が11月15日(土)と16日(日)、東京ドームで開催。野球日本代表・侍ジャパンが韓国代表と対戦する。

日程プレイボール時刻対戦カード
11/15(土)18:30日本vs韓国
11/16(日)19:30日本vs韓国

※すべて日本時間
※開催日程・開始時刻は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合韓国戦の地上波テレビ中継・TVer無料配信はある？

侍ジャパン強化試合の韓国戦は11月15日の第1戦がテレビ朝日系列、同16日の第2戦がTBS系列で地上波中継する。

民放ネット無料配信サービス『TVer(ティーバー)』での配信はなく、両日ともにAmazonプライムビデオで完全ライブ配信される。プライムビデオなら見逃し視聴も可能だ。

日時

テレビ
(地上波/衛星)

ネット
(スマホ/タブレット)

11/15(土)
18:30
  • テレビ朝日系列
11/16(日)
19:00
  • TBS系列

※放送/配信予定は変更の可能性あり
※TVerでの配信はなし

侍ジャパン強化試合韓国戦｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもあり

Samura Japanアマゾンジャパン合同会社

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

侍ジャパン11月シリーズの韓国戦はAmazonプライムビデオで連日ライブ配信！今すぐ無料体験で視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0