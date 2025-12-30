2025年大晦日、12月31日(水)に「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」が開催される。

本記事では、「RIZIN師走の超強者祭り」の視聴キャンペーンを紹介する。

「RIZIN師走の超強者祭り」の視聴方法は？

「RIZIN師走の超強者祭り」は、2025年12月31日(水)に開催。タイムスケジュール11:00に開場、13:00に開始、21:00～22:00頃に終了予定となっており、当日はラジャブアリ・シェイドゥラエフvs朝倉未来など全14試合が行われる。

大会の全試合は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信、テレビ放送が衛星放送の『スカパー！ 』で生中継される。このため、地上波などでの放送はない。

ネット配信のPPVチケットは価格が共通。前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円となっている。一方のスカパーは前売、当日ともに税込7,900円だ。

なお、『ABEMA』では一般チケット以外にも「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットを販売。両チケットは前売りが税込8,000円、当日が税込8,400円となっている。

チケット 価格(税込) 販売期間 前売 7,500円 ～2025/12/30(火)23:59 当日 7,900円 2025/12/31(水)0:00

～23:59 アーカイブ 6,000円 2025/1/1(木)0:00

～2026/1/12(月)21:00 スカパー 7,900円

(＋基本料429円) 2025/12/5(金)

～2026/1/29(木) 朝倉未来/シェイドゥラエフ応援 前売

※ABEMAのみ 8,000円 ～2025/12/30(火)23:59 朝倉未来/シェイドゥラエフ応援 当日

※ABEMAのみ 8,400円 2025/12/31(水)0:00

～23:59

ABEMAは4,000円キャッシュバック！「RIZIN師走の超強者祭り」のPPVキャンペーン一覧

前述の通り、「RIZIN師走の超強者祭り」は各プラットフォームでPPV形式で配信。視聴するためにはPPVチケットを購入しなければならないが、『ABEMA』と『U-NEXT』ではお得なキャンペーンを実施している。

放送・配信局 PPVキャンペーン ABEMA ABEMAプレミアム加入で4,000円キャッシュバック U-NEXT 月額プラン無料トライアル加入でPPV購入に使える600円分のポイント付与 RIZIN 100 CLUB - RIZIN LIVE - スカパー！ -

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

「RIZIN師走の超強者祭り」各キャンペーンの参加方法は？

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

また、『ABEMA』では2025年12月31日(水)23:59まで参加者4人で応募できる「団体割」キャンペーンも実施。各自で「RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入し、代表者1名が他の3名分の申請を行うことで、各々に1,000円がキャッシュバックされる。詳細な参加方法はABEMA公式サイトに記載されている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。