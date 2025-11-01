RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの対戦カード・試合順・会場・放送予定まとめ

11月3日(月・祝)に兵庫県神戸市でRIZIN LANDMARK 12 in KOBE」が開催される。
本記事では、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの対戦カード・試合順について紹介する。
RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの開催日程は？
『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』は、2025年11月3日(月・祝)に開催される。会場は兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)で、秋の連休最終日に行われる注目の大会だ。
オープニングファイトは午前11時30分にスタート予定で、本戦は午後1時から開幕する。大会終了は夜8時〜9時頃が見込まれており、昼から夜にかけて一日を通して熱戦が繰り広げられるスケジュールとなっている。
|項目
|内容
|開催日
|2025年11月3日(月・祝)
|会場
|GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市)
|開場時間(予定)
|11:00
|オープニングファイト開始(予定)
|11:30
|本戦開始(予定)
|13:00
|終了予定時間
|20:00〜21:00頃
RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの対戦カード・試合順
2025年11月3日(月・祝)に開催される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』では、オープニングファイト5試合と本戦14試合の全19試合が予定されている。会場は兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)で、開場は午前11時、オープニングファイトは11時30分、本戦は13時開始予定となっている。
注目のメインイベントは、フェザー級の秋元強真 vs. 萩原京平。若き新星とベテランファイターによる意地のぶつかり合いに大きな注目が集まっている。また、RIZIN女子スーパーアトム級タイトルマッチ伊澤星花 vs. 大島沙緒里も組まれ、王者・伊澤が2度目の防衛戦に挑む。
さらにフェザー級では、元王者ヴガール・ケラモフとRIZIN初参戦の松嶋こよみによる注目カードを筆頭に、日本勢の実力者たちが続々登場。全試合がメイン級の熱量を持つ豪華な対戦ラインナップとなっている。
|試合順
|ルール
|契約体重
|対戦カード
|第14試合
|RIZIN MMAルール
|66.0kg(フェザー級)
|秋元強真 vs. 萩原京平
|第13試合
|RIZIN MMAルール
|49.0kg(女子スーパーアトム級)
|伊澤星花 vs. 大島沙緒里
|第12試合
|RIZIN MMAルール
|66.0kg(フェザー級)
|ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ
|第11試合
|RIZIN MMAルール
|66.0kg(フェザー級)
|摩嶋一整 vs. 木村柊也
|第10試合
|RIZIN MMAルール
|50.0kg契約
|ケイト・ロータス vs. イ・ボミ
|第9試合
|RIZIN MMAルール
|71.0kg(ライト級)
|宇佐美正パトリック vs. 桜庭大世
|第8試合
|RIZIN MMAルール
|61.0kg(バンタム級)
|中島太一 vs. 後藤丈治
|第7試合
|RIZIN MMAルール
|120.0kg契約(ヘビー級)
|貴賢神 vs. MAX吉田
|第6試合
|RIZIN MMAルール
|62.0kg契約
|金太郎 vs. リ・ユンフォン
|第5試合
|RIZIN MMAルール
|71.0kg(ライト級)
|雑賀“ヤン坊”達也 vs. ヌルハン・ズマガジー
|第4試合
|RIZIN MMAルール
|61.0kg(バンタム級)
|鹿志村仁之介 vs. 安井飛馬
|第3試合
|RIZIN MMAルール
|71.0kg(ライト級)
|キ・ウォンビン vs. キャプテン☆アフリカ
|第2試合
|RIZIN MMAルール
|57.0kg(フライ級)
|トニー・ララミー vs. 山内渉
|第1試合
|RIZIN キックボクシングルール
|51.0kg契約
|KING陸斗 vs. 水野夢斗
|OPF 第5試合
|RIZIN MMA特別ルール
|49.0kg(女子スーパーアトム級)
|NOEL vs. 海咲イルカ
|OPF 第4試合
|RIZIN キックボクシングルール
|57.0kg契約
|赤平大治 vs. 翔磨
|OPF 第3試合
|RIZIN MMA特別ルール
|61.0kg(バンタム級)
|宮川日向 vs. MG眞介
|OPF 第2試合
|RIZIN キックボクシングルール
|63.0kg契約
|元氣 vs. 林眞平
|OPF 第1試合
|RIZIN キックボクシングルール
|51.0kg契約
|みいちゃんレンジャージム vs. 伊藤菜の花
RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの放送/配信予定は？
2025年11月3日(月・祝)に開催される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』は、全国5つの主要プラットフォームでペイ・パー・ビュー(PPV)ライブ配信される。会場チケットはすでに全席完売しており、視聴には各サービスでのPPV購入が必須となる。
配信はU-NEXT、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！で行われる。U-NEXTでは無料トライアル登録で600円分のポイント付与、ABEMAではオープニングファイト5試合＋本戦第2試合まで無料配信に加え、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのPPVチケットを購入すると1,100円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している
|配信媒体/種別
|料金(税込)
|特徴・特典
|ABEMA(前売り)
|5,000円
|オープニングファイト5試合＋本戦第2試合まで無料。プレミアム会員限定でキャッシュバックキャンペーン実施。
|ABEMA(当日)
|5,500円
|リアルタイムコメント機能あり。アーカイブ視聴は11月8日(土)23:59まで。
|U-NEXT(前売り)
|5,000円
|初回登録で31日間無料＋600円分ポイント付与。金原正徳・佐伯繁らによる裏トーク配信も実施。
|U-NEXT(当日)
|5,500円
|高画質配信対応。見逃し視聴可。アーカイブは11月8日(土)23:59まで。
|RIZIN 100 CLUB(前売り)
|¥5,000
|月額¥880で加入可能。過去試合のアーカイブ視聴や限定動画も見放題。
|RIZIN LIVE
|5,000円(前売り)
5,500円(当日)
|全試合リアルタイム配信。シンプル操作でPC・スマホ・TV視聴対応。
|スカパー！(CS放送)
|¥5,500(当日券)+基本料
|高画質・録画対応の完全生中継。安定性重視派におすすめ。
RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのおすすめ視聴方法は？
「RIZIN LANDMARK 12 in KOBEO」は『U-NEXT』、もしくは『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。
U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで1,100円のキャッシュバックキャンペーンを行っている。
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
U-NEXT
『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに初回登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。
【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！
ABEMA
ABEMAでは、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのPPVチケットを購入すると1,100円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。
まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。
キャンペーン対象条件は以下の通り。
① 対象期間内にキャンペーン対象プランに登録していること
・ABEMAプレミアム
・ABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード
・ABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム
② 対象期間内にABEMAの対象配信のPPVチケットいずれかを購入していること
・【生放送】RIZIN LANDMARK 12 in KOBE
・【見逃し配信】RIZIN LANDMARK 12 in KOBE
③ キャンペーン開始時点で満18歳以上であること
④ キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定していること
(ABEMA内の「アカウント管理画面」より設定可能)
注意事項
※ 広告つきABEMAプレミアムは対象プランではありません。
・広告つきABEMAプレミアム
・広告つきABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード
・広告つきABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム
※ 本キャンペーンによるキャッシュバックの適用はおひとりさま一度限りとさせていただきます。
※ メールアドレスはABEMA内の「アカウント管理画面」にて設定できます。
※ 振り込みが完了するまで、キャンペーン対象のABEMAアカウントは削除しないでください。
※ 上記すべての条件を満たした方のみが対象となります。
※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新情報はU-NEXT・ABEMA公式サイトをご覧ください。