RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのテレビ放送/ネット配信予定・PPVの購入方法は？視聴方法一覧まとめ

11月3日(月・祝)に神戸のGLION ARENA KOBEでRIZIN LANDMARK 12 in KOBE」が開催される。

本記事では、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのテレビ放送・ネット配信・PPV視聴方法について紹介する。

RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの開催スケジュールは？

2025年11月3日(月・祝)に行われる『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』は、兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)で開催される。連休最終日にあたるこの日は、朝から夜まで熱戦が続く1日限りの特別興行となる。

大会は午前11時開場予定で、11時30分からオープニングファイト、13時から本戦がスタート。終了は20時〜21時頃を予定しており、19試合が一気に行われる充実のスケジュールだ。

開催日：2025年11月3日(月・祝)

会場：GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市)

開場時間(予定)：11:00

オープニングファイト開始(予定)：11:30

本戦開始(予定)：13:00

終了予定時間：20:00〜21:00頃

RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの放送/配信予定は？

2025年11月3日(月・祝)に開催される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』は、主要5プラットフォームでペイ・パー・ビュー(PPV)配信が実施される。すでに会場チケットは完売しており、視聴には各配信サービスでのPPV購入が必要となる。

今回の大会はU-NEXT、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！で配信される予定。 U-NEXTでは31日間無料トライアル登録で600円分のポイント付与が受けられ、PPV購入に利用可能。 またABEMAではオープニングファイト5試合＋本戦第2試合までが無料配信されるほか、プレミアム会員向けに1,100円キャッシュバックキャンペーンも実施中だ。

各サービスの特徴や販売スケジュール、料金プランは以下の表を参照。高画質・録画対応のスカパー！から、スマホで手軽に楽しめるABEMA・U-NEXTまで、自分の視聴環境に合わせて最適なプラットフォームを選ぼう。

RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのおすすめPPV視聴方法は？

「RIZIN LANDMARK 12 in KOBEO」は『U-NEXT』、もしくは『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで1,100円のキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

U-NEXT

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに初回登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！

ABEMA

ABEMAでは、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEのPPVチケットを購入すると1,100円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャンペーン対象条件は以下の通り。

① 対象期間内にキャンペーン対象プランに登録していること

・ABEMAプレミアム

・ABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード

・ABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム

② 対象期間内にABEMAの対象配信のPPVチケットいずれかを購入していること

・【生放送】RIZIN LANDMARK 12 in KOBE

・【見逃し配信】RIZIN LANDMARK 12 in KOBE

③ キャンペーン開始時点で満18歳以上であること

④ キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定していること

(ABEMA内の「アカウント管理画面」より設定可能)

注意事項

※ 広告つきABEMAプレミアムは対象プランではありません。

・広告つきABEMAプレミアム

・広告つきABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード

・広告つきABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム

※ 本キャンペーンによるキャッシュバックの適用はおひとりさま一度限りとさせていただきます。

※ メールアドレスはABEMA内の「アカウント管理画面」にて設定できます。

※ 振り込みが完了するまで、キャンペーン対象のABEMAアカウントは削除しないでください。

※ 上記すべての条件を満たした方のみが対象となります。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新情報はU-NEXT・ABEMA公式サイトをご覧ください。