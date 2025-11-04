このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon smile products 20251024Amazon
【Amazonスマイルセール】10/27(月)から開催！日用品から家電、レジャー用品まで様々な商品が割引セール対象に
GOAL

【2025年11月最新】Amazonスマイルセールの目玉商品・おすすめ品まとめ

【目玉商品一覧】アマゾンスマイルセールでは何を買うべき？買うべきおすすめ商品、お買い得になる注目の対象品を紹介。

10/27(月)～セール開始

AmazonスマイルSALE

2025年10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59まで開催！

注目商品は売り切れ必至！エントリーで最大12.5%還元

Amazonスマイルセール

日用品から家電、レジャー用品まで多数商品がセール対象に

Amazonスマイルセールが10月27日(月)から開催される。

本記事では、Amazonスマイルセールで買うべきおすすめ品について紹介する。

Amazonスマイルセール2025の開催日程は？

Amazonスマイルセール2025は、10月27日(月)9:00から11月4日(火)23:59まで開催される。秋のトレンド商品から冬の生活必需品まで、多彩なジャンルがラインナップされる。

今回のテーマは「秋の人気アイテム＆冬支度」。Amazonデバイスをはじめ、家電、ファッション、ホーム＆キッチン、日用品、食品・飲料、スポーツ・アウトドア用品などが対象となり、例年通りタイムセールやポイントアップキャンペーンも同時開催される予定だ。

このセールはプライム会員限定ではなく誰でも参加可能。プライムデーやブラックフライデーに先駆けた秋の注目イベントとして、多くのユーザーから期待が寄せられている。年内最後のビッグセールに向けて、早めのチェックが推奨される。

Amazonスマイルセール2025でのポイントアップキャンペーンを紹介

2025年10月27日(月)から開催されるAmazonスマイルセールでは、期間中に「ポイントアップキャンペーン」が同時実施される。特設ページからエントリーするだけで、プライム会員特典やdポイント連携、Amazon Mastercardの利用などを組み合わせて、最大+12.5%のポイント還元を受けることができる仕組みだ。

ポイントアップの仕組みと条件

キャンペーンへのエントリー期間は10月20日(月)12:00から11月4日(火)23:59まで。対象期間中(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上の買い物を行うと、最大12.5%のAmazonポイント(期間限定)が付与される。ポイントはキャンペーン終了後約40日以内に反映され、有効期限は2026年1月31日までとなっている。

条件ポイントアップ率内容
プライム会員+1.5%プライム会員登録で自動的に適用
Amazon Mastercardでの支払い+3.0%カード決済時に通常還元を含め自動加算
ブランドセレクション対象商品の購入+2.0%対象ブランドの商品を購入した場合に加算
dアカウント連携+0.5%Amazonアカウントとdアカウントを連携
対象カテゴリー商品の購入+5.5%ペット用品、スポーツ用品、アウトドア用品など

すべての条件を満たすことで最大+12.5%のポイントアップが適用される。例えば、プライム会員がAmazon Mastercardで支払い、対象ブランドのアウトドア用品を購入し、dポイント連携を行った場合、1万円の買い物で最大1,250円分のポイント還元が受けられる計算だ。

ポイントアップ対象カテゴリー

今回のスマイルセールでは、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の購入で+5.5%の追加ポイントが付与される。秋冬に需要が高まるキャンプ用品やフィットネスグッズも対象となり、季節の買い替えや準備に最適なタイミングとなっている。

対象カテゴリーポイントアップ率主な商品例
ペット用品+5.5%ペットフード、ケージ、おもちゃなど
スポーツ用品+5.5%フィットネス器具、トレーニングウェア、ヨガマットなど
アウトドア用品+5.5%テント、寝袋、ランタン、キャンプチェアなど

Amazonスマイルセール2025のポイントアップキャンペーンは、日用品から趣味用品まで幅広くカバーし、プライム会員やAmazon Mastercardユーザーにとっては特に還元率の高いイベントとなる。大型家電や季節アイテムを購入予定のユーザーは、開催前にエントリーを済ませて、最大12.5%還元のチャンスを逃さないようにしたい。

Amazonスマイルセール｜目玉商品を紹介

Amazonスマイルセールは、AmazonデバイスやApple製品などのガジェット類から、テレビ掃除機などの大型家電に加え、日用品なども目玉商品となっている。事前公開されている目玉商品は以下の通り。

4 amazon smile sale 20251024LUX(ラックス) ルミニーク シャンプー ダメージリペア 大容量 詰替 1kg ノンシリコン ビューティーセラム配合 ローズ&ピーチの香り 2 amazon smile sale 20251024グロング プロテイン ホエイプロテイン 1kg ホエイ スタンダード チョコレート風味 ビタミン11種配合 アンチドーピング認証 国内製造 GronG 6 amazon smile sale 20251024【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】
111 amazon smile sale 20251024LUX (ラックス) スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 詰め替え 大容量 1690g 5 amazon smile sale 20251024グロング スーパー大麦 バーリーマックス 900g 大麦 押し麦 押麦 3種の発酵性食物繊維 1 amazon smile sale 20251024キリン 午後の紅茶 レモンティー 500ml 24本 紅茶 お茶 ペットボトル アイスティー
3 amazon smile sale 20251024【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー 12 amazon smile sale 20251024[指定医薬部外品] by Amazon 栄養ドリンク リオパミンゼロ3000 100ml x 50本 16 amazon smile sale 20251024by Amazon トリュフミックスナッツ24P
8 amazon smile sale 20251024NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り) 11 amazon smile sale 20251024スーパードライ アサヒ ビール 350ml 24本 【新・辛口 生ビール】 7 amazon smile sale 20251024[Amazon限定ブランド]CCL 綾鷹 茶葉のあまみ ラベルレス ペットボトル 2LPET×8本
17 amazon smile sale 20251024グロング マルトデキストリン 5kg デキストリン カーボパウダー 人工甘味料不使用 甘味料不使用 カーボ 炭水化物 GronG 14 amazon smile sale 20251024ピュリナ ワン 成犬用(1-6歳) ほぐし粒入り チキン 2.1kg(700g×3袋) [ドッグフード] 22 amazon smile sale 20251024アイリスオーヤマ 取っ手のとれる 炒め鍋 26cm 深型 中華鍋 IH&ガス火対応 ダイヤモンドコートパン 耐摩耗性試験50万回クリア フライパン お手入れ簡単 アイボリー DCI-T26W
18 amazon smile sale 20251024オールフリー 500ml 24本 【カロリーゼロ 糖質ゼロ プリン体ゼロ 】[サントリー ノンアルコール ビール] 9 amazon smile sale 20251024Schick(シック) ハイドロ5ベーシック 替刃(10個入) 髭剃り カミソリ 【Amazon.co.jp限定】 13 amazon smile sale 20251024コカ・コーラ アクエリアス 300mlPET×24本
23 amazon smile sale 20251024[ニッセン] フロアクッション コンパクトに畳める体圧分散ウレタン入りごろ寝マット 20 amazon smile sale 20251024JEJアステージ(JEJ Astage) スリムストッカー リセ S2段 M1段 L1段 1個組 ホワイト 28 amazon smile sale 20251024nishikawa 【 西川 】 [エアー] 専用 ラップシーツ シングル やわらか ニット 伸縮性 吸放湿性 ぴたっとフィット エアー AiR ネイビー PK06603613NV
24 amazon smile sale 20251024アイリスプラザ ラック 棚 収納 収納ラック 隙間収納 木製棚板スチールラック 幅90×奥行40×高さ85cm 3段 ブラウン×ブラック MSRK-3BNBK 15 amazon smile sale 20251024アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 不織布マスク プリーツ 大容量 120枚入 小さめサイズ 幅14.5センチ 耳が痛くならない ホワイト 白 【Amazon.co.jp限定】 19 amazon smile sale 20251024グッドイヤー(GOODYEAR) サマー 205/60R16 92H EfficientGrip ECO EG02 タイヤのみ・ホイールなし 4本セット 05603936
29 amazon smile sale 20251024ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.26L(全容量:2.4L) 【日本正規品】スタイル エコ パウダーブルー マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 3個付 26 amazon smile sale 20251024アイリスプラザ(IRIS PLAZA) ウッドアームチェア アイボリー Lサイズ WACN-L 34 amazon smile sale 20251024[ミズノ] 靴下 3足組 レディース スニーカー丈 5本指 サポート フィット設計 スポーツ ランニング 649435
30 amazon smile sale 20251024【MONOQLO年間ベストバイ2024受賞】STEADY フィットネスバイク エアロバイク 家庭用 静音 折り畳み Designed in Japan 独自開発の非接触式airホイール サイクリングマシン 21 amazon smile sale 20251024不二貿易 キッチンワゴン ラック 4段 幅40×奥行32×高さ97.5cm シルバー キッチン収納 スチール キャスター付き 組立商品 93399 25 amazon smile sale 20251024アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 座椅子 素材:ポリエステル スチール ウレタン, ポリエステル, ウレタンフォーム モスグリーン 幅約46×奥行約58×高さ約68cm リクライニング YC-601
37 amazon smile sale 1024Minifire モニター27インチ 120Hz フルHD 1920x1080 IPSパネル ディスプレイ USB-Type C/HDMI スピーカー内蔵 Adaptive Sync OD 5ms HDR10 sRGB 110% ブルーライト軽減 フリッカーフリー VESA対応 フレームレス 5年保証 (MF27X3A） 32 amazon smile sale 20251024[ザ・ノース・フェイス] シェルジャケット マウンテンジャケット Mountain Jacket メンズ 1 amazon smilesale 1022Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、16GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)
35 amazon smile sale 20251024[ザ・ノース・フェイス] 靴下 ソックス 2足セット ショート クルー TNF Logo 2P ユニセックス オーガニックコットン クールマックス 27 amazon smile sale 20251024Dowinxゲーミングチェア/オフィスチェア/リクライニングチェア 腰の振動機能 新開発炭素繊維レザー 人間工学 伸縮可能のオットマン 調節可能ランバーサポート (ブラック) 31 amazon smile sale 20251024[サロモン] トレイルランニングシューズ XA PRO 3D GORE-TEX (エックスエープロ3D ゴアテックス) メンズ
5 amazon smilesale 1022Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ブラック 2 amazon smilesale 1022Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、タリックジェード 3 amazon smilesale 1022Ring Spotlight Cam Plus, Battery (リング スポットライトカム プラス バッテリーモデル) ホワイト | センサーライト付き屋外カメラ、双方向音声、電球色LED | Ring Homeプラン30日間無料体験
6 amazon smilesale 1022Amazon Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 64GB ブラック 33 amazon smile sale 20251024[ミズノ] バックパック チームバックパック 40 合皮 33JD3108 4 amazon smilesale 1022Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 64GB ブラック
7 amazon smilesale 1022Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ 8 amazon smilesale 1022Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし 12 amazon smilesale 1022【整備済み品】 Apple iPad mini (第５世代) Wi-Fi + Cellular 64GB スペースグレイ (整備済み品)
11 amazon smilesale 1022Acer Predator Vesta Ⅱ DDR5 6000MHz デスクトップPC用メモリ 32GB（16GB×2枚） RGB(発光型) シリーズ (PC5-48000) Intel XPM 3.0 準拠 AMD EXPOメモリキット ブラック BL.9BWWR.652 10 amazon smilesale 1022CORSAIR DDR5-4800MHz ノートPC用 メモリ VENGEANCE DDR5 64GB [32GB×2枚] SO-DIMM CMSX64GX5M2A4800C40 (PC5-38400) ブラック 9 amazon smilesale 10222022年発売 ユピテル ドライブレコーダー DRY-TW6000d 前後2カメラ HD＆Gセンサー＆GPS＆HDR搭載 電源直結モデル
15 amazon smilesale 1022VALX バルクス ホエイ プロテイン 3㎏ カフェオレ 風味 ホエイプロテイン WPC 大容量 山本義徳 監修 国内製造 23 amazonsmile 1022【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］ 17 amazon smilesale 1022クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-5.25 高含水 うるおい UVカット フィット感
16 amazon smilesale 1022エリエール キッチンペーパー ラクらクック パパッと手軽に使える 80組×10パック 99 amazon smilesaleRing Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト 14 amazon smilesale 1022カシオ ラベルライター ネームランドi-ma スマホ・PC対応 KL-SP100 テープ付きセット KL-SK-SET(3.5mm-24mm幅)
21 amazon smilesale 1022VALX バルクス ホエイ プロテイン 1kg ホエイプロテイン カフェオレ 風味 プロテイン WPC ダイエット 山本義徳 監修 国内製造 18 amazon smilesale 1022メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水 本体+詰替セット +極潤サシェット付 【医薬部外品】【Amazon.co.jp限定品】 19 amazon smilesale 1022和漢の森 桑の葉＆茶カテキンの恵み 1袋 120粒 血糖値上昇を抑える 機能性表示食品 薬剤師監修 カテキン 錠剤 (1袋)
20 amazon smilesale 1022おいしい水 アサヒ飲料 天然水 からだ澄む水 600ml×24本[無糖][レモン] 13 amazon smilesale 1022サンワダイレクト シンプルワークデスク 幅100cm×奥行60cm モニターアーム対応 組立簡単 パソコンデスク ライトブラウン 100-DESKF003LBR 22 amazon smilesale 1022アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ナノエアーマスク ふつうサイズ 50枚入 日本製 ホワイト プリーツ 不織布 息快適 PK-NI50L

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Amazon Music Unlimitedプライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
(8)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(9)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(10)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(11)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

