【2025年11月最新】Amazonスマイルセールの目玉商品・おすすめ品まとめ

Amazonスマイルセールが10月27日(月)から開催される。

本記事では、Amazonスマイルセールで買うべきおすすめ品について紹介する。

Amazonスマイルセール2025の開催日程は？

Amazonスマイルセール2025は、10月27日(月)9:00から11月4日(火)23:59まで開催される。秋のトレンド商品から冬の生活必需品まで、多彩なジャンルがラインナップされる。

今回のテーマは「秋の人気アイテム＆冬支度」。Amazonデバイスをはじめ、家電、ファッション、ホーム＆キッチン、日用品、食品・飲料、スポーツ・アウトドア用品などが対象となり、例年通りタイムセールやポイントアップキャンペーンも同時開催される予定だ。

このセールはプライム会員限定ではなく誰でも参加可能。プライムデーやブラックフライデーに先駆けた秋の注目イベントとして、多くのユーザーから期待が寄せられている。年内最後のビッグセールに向けて、早めのチェックが推奨される。

Amazonスマイルセール2025でのポイントアップキャンペーンを紹介

2025年10月27日(月)から開催されるAmazonスマイルセールでは、期間中に「ポイントアップキャンペーン」が同時実施される。特設ページからエントリーするだけで、プライム会員特典やdポイント連携、Amazon Mastercardの利用などを組み合わせて、最大+12.5%のポイント還元を受けることができる仕組みだ。

ポイントアップの仕組みと条件

キャンペーンへのエントリー期間は10月20日(月)12:00から11月4日(火)23:59まで。対象期間中(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上の買い物を行うと、最大12.5%のAmazonポイント(期間限定)が付与される。ポイントはキャンペーン終了後約40日以内に反映され、有効期限は2026年1月31日までとなっている。

条件 ポイントアップ率 内容 プライム会員 +1.5% プライム会員登録で自動的に適用 Amazon Mastercardでの支払い +3.0% カード決済時に通常還元を含め自動加算 ブランドセレクション対象商品の購入 +2.0% 対象ブランドの商品を購入した場合に加算 dアカウント連携 +0.5% Amazonアカウントとdアカウントを連携 対象カテゴリー商品の購入 +5.5% ペット用品、スポーツ用品、アウトドア用品など

すべての条件を満たすことで最大+12.5%のポイントアップが適用される。例えば、プライム会員がAmazon Mastercardで支払い、対象ブランドのアウトドア用品を購入し、dポイント連携を行った場合、1万円の買い物で最大1,250円分のポイント還元が受けられる計算だ。

ポイントアップ対象カテゴリー

今回のスマイルセールでは、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の購入で+5.5%の追加ポイントが付与される。秋冬に需要が高まるキャンプ用品やフィットネスグッズも対象となり、季節の買い替えや準備に最適なタイミングとなっている。

対象カテゴリー ポイントアップ率 主な商品例 ペット用品 +5.5% ペットフード、ケージ、おもちゃなど スポーツ用品 +5.5% フィットネス器具、トレーニングウェア、ヨガマットなど アウトドア用品 +5.5% テント、寝袋、ランタン、キャンプチェアなど

Amazonスマイルセール2025のポイントアップキャンペーンは、日用品から趣味用品まで幅広くカバーし、プライム会員やAmazon Mastercardユーザーにとっては特に還元率の高いイベントとなる。大型家電や季節アイテムを購入予定のユーザーは、開催前にエントリーを済ませて、最大12.5%還元のチャンスを逃さないようにしたい。

Amazonスマイルセール｜目玉商品を紹介

Amazonスマイルセールは、AmazonデバイスやApple製品などのガジェット類から、テレビ掃除機などの大型家電に加え、日用品なども目玉商品となっている。事前公開されている目玉商品は以下の通り。

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。