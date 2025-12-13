久保建英所属のソシエダ、3連敗で14位低迷…解任危機の指揮官「続けるエネルギーはある」

レアル・ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は、自身の去就に言及した。

日本代表MF久保建英も所属しているソシエダ。今季からフランシスコ監督が指揮を執ることになったが、ここまで厳しい戦いが続いている。12日のジローナ戦を1-2で落としたことでラ・リーガ3連敗、16試合終了時点で勝ち点16の14位に沈んでいる。

こうした状況からフランシスコ監督の去就は不透明に。スペイン『マルカ』は「クリスマスまでの2試合が正念場」として、コパ・デル・レイのエルデンセ戦（16日）、ラ・リーガのレバンテ戦（20日）の結果次第で指揮官解任を決断する可能性を伝えていた。

そんな中、フランシスコ監督はジローナ戦後に自身の去就に言及。「非常に厳しい敗戦だ。予想していたことや望んでいたこととは違う」としつつ、以下のように語っている。

「私はまだソシエダの監督であり、ここにいる限りは留まるつもりだ。もちろん、2週間前の状態に戻るために努力を続けるエネルギーもあるよ」

「まず第一に、勝ち点の最終的な責任は私にある。チームについて？ 彼らは私に対して『俺たちは生きている。力がある』と言っている。今日の試合は開始直後にその意思が見えたが、60分が経過した後に主導権を失ってしまった」

また、現在のチームに何が起きているのか問われると、「説明するのは難しい。メンタルの問題だと思う」と説明している。