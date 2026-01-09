レアル・マドリー、シメオネの行為に激怒か…「スポーツマンとして一線を越えた」と考えている模様

レアル・マドリーは、アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督に激怒しているようだ。

8日に行われたスーペル・コパ・デ・エスパーニャ準決勝で、アトレティコと対戦したレアル・マドリー。開始2分にフェデリコ・バルベルデに直接FKを叩き込むと、55分にロドリゴが追加点。その後1点を返されたが、2-1で勝利した。。

そしてこの試合では、シメオネ監督とヴィニシウスの衝突が物議を醸すことに。試合開始直後から口論していた両者だが、81分にヴィニシウスが交代となった際、シメオネ監督が「フロレンティーノ（ペレス会長）がお前をクビにするぞ。覚えておけ」と発言した模様。ヴィニシウスも言い返す場面が確認されていた。

シメオネ監督は、試合後の会見で「何も付け加えることはない。子どもの頃からだが、ピッチで起きたことはピッチで終わる。これ以上言うことはない。（発言に関して）覚えていない。記憶力が悪いんだ」と回答している。しかし、レアル・マドリー側は事態を深刻に捉えているようだ。

スペイン『as』によると、レアル・マドリー側は「シメオネが一線を越えた」と考えている模様。監督、コーチ、選手など関係者すべてが「スポーツにおける倫理的境界線を越えた」と考えているようだ。シメオネ監督がペレス会長を巻き込み、そして交代時に開催地サウジアラビアの観客を先導して「スタンドの声に耳を傾けろ」とジェスチャーで訴えたことに憤慨しているとのこと。シメオネ監督に対する不満は根深く深刻であり、公式メディア『レアル・マドリーTV』でもスポーツマンシップに反する行為であると非難している。