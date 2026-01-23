サウジアラビア勢が今夏にヴィニシウスをターゲットに？アジア王者アル・アハリが総額1860億円相当の契約を準備か

サウジアラビア勢がレアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールを今夏のターゲットにする可能性がある。

2018年に18歳でレアル・マドリーに加入したヴィニシウス。世界的なビッグクラブで若くして活躍する同選手は、2023-24シーズンには驚異的な活躍を見せてラ・リーガ優勝とチャンピオンズリーグ優勝に貢献して、FIFA年間最優秀選手賞を受賞するなど、世界最高のウインガーとして評価されてきた。

しかし、近年調子を落とすヴィニシウスは、今シーズンからチームを指揮したシャビ・アロンソ監督の下で輝きを放てず。さらに、昨年10月のバルセロナ戦で途中交代を命じられた際に衝突し、同選手が退団を傾いたとも考えられていた。それでも、アロンソ監督が解任されたことで、2027年夏までの現行契約を更新するための交渉が再開される可能性が報じられていた。

将来に大きな注目の集まるヴィニシウスに対しては以前からサウジアラビアからの関心が報じられてきたが、今夏に再び大きな動きがあるかもしれない。イギリス『talkSPORT』などで解説を務めるベン・ジェイコブス氏によると、アル・アハリが獲得に乗り出す可能性がある。

レアル・マドリーとヴィニシウスの双方が契約延長を望むとされる一方で、両者には給与面での溝があることが以前から報じられてきた。そんな中、ジェイコブス氏は、アル・アハリが10億ユーロ（約1860億円）に相当する契約をオファーする意思があると伝えている。

なお、サウジアラビアではすでにクリスティアーノ・ロナウドやカリム・ベンゼマ、ヌゴロ・カンテらヨーロッパで活躍したスター選手がプレーしているが、さらなるビッグネームを迎え入れることを希望しているようだ。