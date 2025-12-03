ロドリゴ放出へ？CBの獲得に21歳の新星にも注目？レアル・マドリー1月の移籍市場を番記者が分析

レアル・マドリーの1月の移籍市場について、『The Athletic』の番記者が分析している。

今夏にシャビ・アロンソ監督が就任し、移籍市場では約1億8000万ユーロの大型補強を敢行したレアル・マドリー。開幕7連勝と好スタートを切ったものの、直近の公式戦5試合ではわずか1勝（3分け1敗）と急失速しており、ラ・リーガでも暫定ながら首位のバルセロナに4ポイント差をつけられている。

そんなレアル・マドリーだが、1月の移籍市場は「それほど活発ではないものの、すでに強化したいポジションは特定している」模様。『The Athletic』のマリオ・コルテガナ記者は、「しかし、新戦力を獲得する前に選手売却を考えているはずだ。現在、チームはほぼ満員である。つまり放出についても動きはあるし、契約満了を迎える選手の決断も下される」と指摘した。

同氏によると、レアル・マドリーはセンターバックとミッドフィルダーの獲得を目指してマーケットを精査しているとのこと。契約満了を迎えるアントニオ・リュディガーの去就は未定、ダヴィド・アラバはフリー退団が濃厚であり、現状の選択肢が3選手に限られているため、センターバックの補強を検討しているようだ。また中盤に関しては、ルカ・モドリッチとトニ・クロースが退団して以降、欠けているリズムをコントロールできる選手を探し求めていると伝えられている。

そして具体的な候補としては、ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）が「魅力的な選択肢の1つ」に。イブラヒマ・コナテに関してはリヴァプールに「獲得に動かない」と直接伝えており、マーク・グエイ（クリスタル・パレス）は現時点では優先事項ではないとのこと。また中盤に関しては、アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）やキース・スミット（AZ）らが候補であるという。さらに、900万ユーロでの買い戻し条項を持つ21歳のアルゼンチン代表の新星MFニコ・パス（コモ）の状況にも注目が集まっているようだ。

■選手売却も？

一方で放出に関しては、ロドリゴへのオファーが届けば検討に入る模様。今夏にもクラブ側は売却を受け入れる考えだったようだが、本人の意思で残留している。しかし、現在30試合連続ノーゴールに終わるなど結果を残せず、クラブは再び放出を考えているとのこと。また、ダニ・セバージョスとフラン・ガルシアも放出候補に。セバージョスに関しては契約が2027年までのため、要求額を引き下げる可能性があると伝えられている。

さらに、出番を得られないFWエンドリッキは、12月中には正式にリヨンへのレンタル移籍が成立するとのこと。今後の動向に注目だ。