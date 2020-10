英有力メディア『ガーディアン』が、「2003年生まれの有望選手」特集で、日本からレアル・マドリー下部組織に所属する中井卓大を選出した。

同メディアが毎年実施している次世代の有望選手を特集する恒例企画の2020年度版。日本でも活動しているサッカージャーナリストのベン・メイブリー氏が今回、中井を紹介した。中井は60名が紹介された今回の特集のキービジュアル3名に選ばれ、堂々中央で採用されている。

Next Generation 2020: 60 of the best young talents in world football https://t.co/jKiUKnRy8B