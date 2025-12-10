負傷者続出のレアル・マドリーに大打撃…昨季マン・C戦ハットトリックのエンバペが大一番を欠場の可能性

レアル・マドリーのキリアン・エンバペがマンチェスター・シティ戦を欠場する可能性がある。

10日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節でレアル・マドリーはホームにマンチェスター・Cを迎える。5シーズン連続の直接対決を迎える中、この試合にレアル・マドリーのエースが欠場する可能性が浮上している。

スペイン『Cadena COPE』によると、エンバペはマンチェスター・C戦に向けた前日練習を欠席。シャビ・アロンソ監督はプレスカンファレンスの中で同選手について言及しなかったが、同メディアはフランス代表FWが左脚の筋肉の負傷であり、この一戦でプレーできるか大きな疑問であると伝えている。

今シーズンのエンバペは、開幕から絶好調で公式戦25得点を記録。さらに、昨シーズンにCLノックアウトフェーズプレーオフでマンチェスター・Cと対戦した際にはホームでのセカンドレグでハットトリックを記録してチームのラウンド16進出に貢献していた。

なお、レアル・マドリーでは、エデル・ミリトン、ディーン・ハウセン、ダヴィド・アラバ、ダニ・カルバハル、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、フェラン・メンディ、エドゥアルド・カマヴィンガが離脱中で、いずれの選手もマンチェスター・C戦を欠場することが予想されている。