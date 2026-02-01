レアル・マドリー次期指揮官最有力？アストン・ヴィラ指揮官、噂に言及「この件については…」

アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、レアル・マドリー指揮官就任の噂に言及している。

今季はシャビ・アロンソ前監督の下でスタートしたレアル・マドリー。開幕から公式戦7連勝と好スタートを切っていたが、11月に入ってからは厳しい結果が続くことに。さらに選手との関係悪化も大きく報じられると、スーペル・コパ・デ・エスパーニャ決勝のバルセロナ戦後に解任が決まった。

その後、Bチームから昇格したアルバロ・アルベロア監督が指揮を執ることになったレアル・マドリーだが、初陣となったコパ・デル・レイでは2部アルバセテに敗れてまさかの敗退。以降は3連勝を飾ったものの、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節では敵地でベンフィカに2-4と敗れ、プレーオフに回ることとなった。CLリーグフェーズで9位に終わったことを受け、再びチームとアルベロア監督に対する重圧は高まっている。

そんな中、『RadioMarca』などで記者を務めるラモン・アルバレス・デ・モン氏は、レアル・マドリーがシーズン終了後に指揮官交代を行う場合、エメリ監督が最有力候補になると報道。就任時期についてここ数日間ですでに話し合いが行われていると伝えていた。またドイツ『スカイ』のパトリック・ベルガー記者も、最初の接触があったと指摘しており、その去就に大きな注目が集まっている。

これまでバレンシアやセビージャ、パリ・サンジェルマン、アーセナル、ビジャレアルなどを指揮し、通算4度のヨーロッパリーグ優勝を経験しているエメリ監督。スペイン屈指の強豪クラブからの関心報道に言及。「この件については、何も言うことがない」とし、コメントを避けた。

エメリ監督は、2022年10月にアストン・ヴィラの指揮官に就任。降格の危機に瀕していたチームを躍進させると、今季はここまでプレミアリーグで3位と優勝争いに導いている。レアル・マドリーはその手腕を高く評価していると伝えられているが、指揮官自身はアストン・ヴィラでのシーズンに集中しているようだ。