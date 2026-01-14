レアル・マドリー新指揮官アルベロアはどんなスタイル？後任に指名された一番の理由は…

レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア新監督はどのようなスタイルのサッカーを見せるのか。『カデナ・コープ』が分析した。

アルベロアはレアル・マドリーの体制下で5年半を過ごし、2020年にU-14チームを指揮。U-16チームに移籍後、アルベロアはU-19チームを3年間率い、昨夏にはカスティージャでラウール・ゴンサレスの後任に。そして、先日よりシャビ・アロンソの後任としてトップチーム指揮官に就任した。

同メディアは、アルベロアがクラブのトップチームを率いる最大の要因は、フロレンティーノ・ペレス会長との良好な関係にあると説明。その一方で、アカデミーチームでは通算200試合で151勝を挙げるなど成功を収めており、クラブ内部でも高い評価を受けているようだ。

アルベロアのチームは基本的に4-3-3のフォーメーションを採用し、サイドバックがワイドフォワードの背後を突くように攻撃。サイドの活用を重視しており、伝統的な9番、フォワードのカットイン、そして中盤ではディフェンスの前でサイドを支える1人の選手を配置する模様だ。

オフ・ザ・ボール時にはハイプレスを重視しており、理論上はファーストチームでの導入を目指すだろうとのこと。以前、彼のアプローチはユルゲン・クロップと比較され、主にピッチの高い位置でボールを奪い返し、カウンターアタックでスペースを活かすことを重視していた。

また、現代的な監督でもあり、トレーニングや試合の分析に多くのテクノロジーを活用。ドローンを使った撮影も頻繁に行っているようだ。

シャビ・アロンソとの明確な違いは人格面にあると伝えられ、バスク出身の前任者は冷静沈着な監督として知られていたが、アルベロア監督はより感情的なリーダーのようだ。形とアプローチの面では劇的な変化はないと考えられている。