2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月22日(木)に開催。カラバフと、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

カラバフvsフランクフルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のカラバフvsアイントラハト・フランクフルトは、カラバフのホーム「トフィク・バフラモフ・スタジアム」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節

日程：2026年1月22日(木)2:45キックオフ／日本時間

カード：カラバフ vs アイントラハト・フランクフルト

会場：トフィク・バフラモフ・スタジアム

カラバフvsフランクフルトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、カラバフvsフランクフルトの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

カラバフvsフランクフルト チーム情報

成績

両チームの対戦成績

QRB 直近の 2 試合 SGE 0 勝利 0 引分け 2 勝利 フランクフルト 2 - 1 カラバフ

カラバフ 0 - 2 フランクフルト 1 得点 4 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 1/2

順位表