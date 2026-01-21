このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoカラバフ
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoフランクフルト
カラバフvsフランクフルトはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月22日】カラバフvsフランクフルトのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【堂安律・小杉啓太出場予定】1月22日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第7節、カラバフ対アイントラハト・フランクフルトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月22日(木)に開催。カラバフと、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、インテルvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

カラバフvsフランクフルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のカラバフvsアイントラハト・フランクフルトは、カラバフのホーム「トフィク・バフラモフ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月22日(木)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：カラバフ vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：トフィク・バフラモフ・スタジアム

カラバフvsフランクフルトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、カラバフvsフランクフルトの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

カラバフvsフランクフルト チーム情報

カラバフ vs フランクフルト 予想スタメン

カラバフHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSGE
99
マテウシュ・コハルスキ
2
マテウス・シルバ
81
ケビン・メディーナ
13
バフルール・ムスタファザード
44
エルヴィン・ジャファルグリエフ
10
アブデラ・ズビル
35
ペドロ・ビカーリョ
8
マルコ・ヤンコビッチ
15
レアンドロ・アンドラーデ
9
ジョナサン・モンティエル
17
カミロ・デュラン
40
カウア
4
ロビン・コッホ
3
アルトゥール・テアトル
21
ナサニエル・ブラウン
34
ナムディ・コリンズ
15
エリス・スキリ
18
マフムド・ダフード
8
ファレス・チャイビ
42
ジャン・ウズン
20
堂安律
7
アンスガー・クナウフ

4-2-3-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グルバン・グルバノフ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • デニス・シュミット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

QRB
-直近成績

ゴールを許す
11/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
10/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

QRB

直近の 2 試合

SGE

0

勝利

0

引分け

2

勝利

1

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
1/2

順位表

