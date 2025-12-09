このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoカラバフ
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoアヤックス
Yuta Tokuma

【12月11日】カラバフvsアヤックスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【板倉滉出場予定】12月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、カラバフ対アヤックスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月11日(木)に開催。カラバフと、板倉滉の所属するアヤックスが対戦する。

本記事では、カラバフvsアヤックスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

カラバフvsアヤックスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のカラバフvsアヤックスは、カラバフのホーム「トフィク・バフラモフ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月11日(木)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：カラバフ vs アヤックス
  • 会場：トフィク・バフラモフ・スタジアム

カラバフvsアヤックスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ビルバオvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

カラバフvsアヤックス チーム情報

カラバフ vs アヤックス 予想スタメン

カラバフHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestAJX
99
マテウシュ・コハルスキ
44
エルヴィン・ジャファルグリエフ
2
マテウス・シルバ
13
バフルール・ムスタファザード
81
ケビン・メディーナ
10
アブデラ・ズビル
35
ペドロ・ビカーリョ
8
マルコ・ヤンコビッチ
11
エマニュエル・アダイ
15
レアンドロ・アンドラーデ
17
カミロ・デュラン
1
ヴィテツラフ・ヤロシュ
15
ユーリ・バース
30
アーロン・バウマン
6
ユーリ・レヒール
5
オーウェン・ワインダル
4
板倉滉
17
オリバー・エドヴァルセン
10
オスカー・グロッホ
18
デイヴィ・クラーセン
11
ミカ・マルセル・ゴッツ
25
ボウト・ベグホルスト

4-2-3-1

AJXAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グルバン・グルバノフ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • F. Grim

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

QRB
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

AJX
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

QRB

Last match

AJX

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
0/1

順位表

0