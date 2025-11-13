2025年FIFAプスカシュ賞の候補が決定！ライスのCLレアル・マドリー戦直接FKやヤマルの芸術弾がノミネート

国際サッカー連盟（FIFA）は、2025年FIFAプスカシュ賞のノミネートを発表した。

この1年間で最も優秀なゴールを挙げた選手に贈られるFIFAプスカシュ賞。ハンガリーのレジェンド、フェレンツ・プスカシュ氏の名前から取られた同賞は、国・地域、年齢を問わず選出されるため、無名選手にスポットが当てられる場でもある。昨年は当時マンチェスター・ユナイテッドに所属していたアレハンドロ・ガルナチョのオーバーヘッドが同賞に輝いた。

2025年のFIFAプスカシュ賞の候補には、アーセナルのデクラン・ライスがチャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリー戦で決めた直接FKやバルセロナのラミン・ヤマルのエスパニョール戦でネットを揺らしたカーブシュート。さらに、FIFAクラブワールドカップでマメロディ・サンダウンズのルーカス・リベイロがドルトムント相手に決めた独走ゴールなども候補に入った。

なお、FIFAプスカシュ賞はファン投票50％と"FIFAレジェンズ"による投票50％によって決定し、The Best FIFAフットボールアウォーズ2025で受賞者が発表される。

2025年FIFAプスカシュ賞の候補は以下の通り。

アレランドロ（ヴィトーリア vsクルゼイロ｜2024年8月19日）

アレッサンドロ・デイオラ（カリアリ vsヴェネツィア｜2025年5月18日）

ペドロ・デ・ラ・ベガ（シアトル・サウンダーズ vsクルゼイロ｜2025年7月31日）

サンティアゴ・モンティエル（インデペンディエンテ vsインデペンディエンテ・リバダビア｜2025年5月11日）

アムル・ナーサル（アル・アハリ vsファルコ｜2025年4月17日）

カルロス・オランティア（アトラス vsケレタロ｜2025年4月16日）

ルーカス・リベイロ（マメロディ・サンダウンズ vsドルトムント｜2025年6月21日）

デクラン・ライス（アーセナル vsレアル・マドリー｜2025年4月8日）

リスキ・リド（ペルシジャ・ジャカルタ vsアレマ｜2025年9月3日）

ケヴィン・ロドリゲス（カスムパシャ vsリゼスポル｜2025年2月9日）

ラミン・ヤマル（バルセロナ vsエスパニョール｜2025年5月15日）