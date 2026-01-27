Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoPSVアイントホーフェン
Philips Stadion
team-logoバイエルン
Yuta Tokuma

【1月29日】PSVvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【伊藤洋輝出場予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、PSVアイントホーフェン対バイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。PSVアイントホーフェンと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、PSVvsバイエルンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSVvsバイエルンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のPSVアイントホーフェンvsバイエルンは、PSVのホーム「フィリップス・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：PSVアイントホーフェン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：フィリップス・スタディオン

PSVvsバイエルンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、PSVvsバイエルンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

PSVvsバイエルン チーム情報

PSVアイントホーフェン vs バイエルン 予想スタメン

PSVアイントホーフェンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
32
マチェイ・コバール
6
ライアン・フラミンゴ
25
キリアン・シルディリア
17
マウロ・ジュニア
3
ヤレク・ガシオロフスキ
22
イェルディ・スコーテン
27
デニス・マン
23
ヨエイ・フェールマン
5
イヴァン・ペリシッチ
20
フース・ティル
10
パウル・ヴァナー
1
マヌエル・ノイアー
21
伊藤洋輝
20
トム・ビショフ
4
ヨナタン・ター
22
ラファエル・ゲレイロ
42
レナート・カール
17
マイケル・オリーセ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
6
ヨズア・キミッヒ
14
ルイス・ディアス
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ピーター・ボス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSV
-直近成績

ゴールを許す
13/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
19/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

PSV

直近の 4 試合

FCB

1

Win

0

引分け

3

勝利

5

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
4/4
両チームが得点
4/4

順位表

