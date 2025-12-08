このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoPSVアイントホーフェン
Philips Stadion
team-logoアトレティコ・マドリー
Yuta Tokuma

【12月10日】PSVvsアトレティコのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【CL放送予定】12月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、PSVアイントホーフェン対アトレティコ・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。PSVアイントホーフェンとアトレティコ・マドリードが対戦する。

本記事では、PSVvsアトレティコのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSVvsアトレティコの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のPSVvsアトレティコは、PSVのホーム「フィリップス・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：PSVアイントホーフェン vs アトレティコ・マドリード
  • 会場：フィリップス・スタディオン

PSVvsアトレティコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、PSVvsアトレティコの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

PSVvsアトレティコ チーム情報

PSVアイントホーフェン vs アトレティコ・マドリー 予想スタメン

PSVアイントホーフェンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestATM
32
マチェイ・コバール
2
アナス・サラー＝エディン
8
セルジーニョ・デスト
3
ヤレク・ガシオロフスキ
22
イェルディ・スコーテン
34
イスマエル・サイバリ
10
パウル・ヴァナー
23
ヨエイ・フェールマン
27
デニス・マン
17
マウロ・ジュニア
20
フース・ティル
1
フアン・ムッソ
3
マッテオ・ルッジェリ
16
ナウエル・モリーナ
15
クレマン・ラングレ
17
ダヴィド・ハンツコ
6
コケ
4
コナー・ギャラガー
8
パブロ・バリオス
20
ジュリアーノ・シメオネ
12
カルロス・マーティン
19
フリアン・アルバレス

4-3-3

ATMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ピーター・ボス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSV
-直近成績

ゴールを許す
15/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

ATM
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSV

直近の 5 試合

ATM

0

勝利

1

Draw

4

勝利

1

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

0