PSG、ヴィティーニャのハットトリックなどでトッテナムとの計8ゴールの打ち合いを制す！

現地時間26日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第5節が行われ、高井幸大の所属するトッテナムは敵地パルク・デ・プランスでPSGと対戦した。

前節バイエルンとの全勝対決に敗れたPSGと、2勝2分でCL無敗をキープしているトッテナム。立ち上がりから地力で勝る前年度王者が攻勢に出る展開の中、ファビアン・ルイスやクヴァラツヘリアがペナルティーエリアの手前から積極的にシュートを狙うも、枠を捉えることはできない。

試合が動いたのは35分。左サイドを崩し、グレイのクロスをファーポストのコロ・ムアニが頭で折り返すと、最後はリシャルリソンが頭で押し込んでトッテナムが先制する。

ホームで先制を許す嫌な流れとなったPSGだが、前半の内に追いつく。45分、左のショートコーナーからペナルティーエリア手前で受けたヴィティーニャがダイレクトで右足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール右へと決まった。

1-1のまま迎えた後半、PSGはヌーノ・メンデスに代えてリュカ・エルナンデスを投入する。

逆転したいPSGだが、50分に右CKのこぼれ球を最後はコロ・ムアニがボレーで押し込み、トッテナムが再び勝ち越しに成功する。

再び追いかける展開となったPSGは53分、ペナルティーエリア手前手右でボールを受けたヴィティーニャが中央に持ち出して左足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール左へと決まってPSGが再び追いついた。

さらに59分、高い位置でコロ・ムアニからボールを奪い、ジョアン・ネヴェスのヒールパスを受けたF・ルイスがゴール左へと流し込んでPSGが逆転に成功する。

PSGの勢いは止まらず、65分には左CKのこぼれ球をパチョが押し込み、4-2とリードを広げた。

トッテナムも73分、ヴィティーニャからボールを奪い、ゴール前で仕掛けたコロ・ムアニが強烈なシュートを突き刺して1点差に詰め寄る意地を見せるが、75分にヴィティーニャのシュートがロメロの手に当たってPSGにPKが与えられ、このPKをヴィティーニャが決めてハットトリックを達成し5-3と再び突き放した。

アディショナルタイムにリュカ・エルナンデスが肘打ちで退場するアクシデントがあったものの、PSGがトッテナムとの打ち合いを5-3で制した。

■試合結果

PSG 5-3 トッテナム

■得点者

PSG：ヴィティーニャ（45分、53分、76分PK）、F・ルイス（59分）、パチョ（65分）

トッテナム：リシャルリソン（35分）、コロ・ムアニ（50分、73分）