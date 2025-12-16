2025年FIFA男子最優秀GK賞はドンナルンマが受賞！ 昨季3冠のPSGで守護神として存在感

FIFA男子年間最優秀GK賞にマンチェスター・シティのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが選出された。

昨シーズンまで在籍したパリ・サンジェルマン（PSG）で大活躍した現在マンチェスター・Cでプレーするドンナルンマ。チームの守護神としてクラブ悲願のチャンピオンズリーグ初優勝を成し遂げ、リーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスを制する3冠達成、さらにFIFAクラブワールドカップ決勝進出にも大きく貢献した。

この活躍を受け、9月に行われたバロンドール授賞式でヤシン・トロフィーを獲得したドンナルンマは、16日に開催されたThe Best FIFAフットボール・アウォーズ2025で、その年の最高のGKに贈られる男子年間最優秀GK賞を受賞することが決定した。

各国代表監督と主将、ジャーナリスト、そしてファンの投票により、男子年間最優秀GK賞に輝いたドンナルンマにとって、これが初の同賞受賞に。イタリア人選手としては2017年のジャンルイジ・ブッフォン以来2人目の快挙となる。

なお、同賞の候補には、ブラジル代表のアリソンやベルギー代表のティボー・クルトワ、アルゼンチン代表のエミリアーノ・マルティネス、元ドイツ代表のマヌエル・ノイアー、スペイン代表のダヴィド・ラヤ、スイス代表のヤン・ゾマー、元ポーランド代表のヴォイチェフ・シュチェスニーがノミネートされていた。

また、女子年間最優秀GK賞にはチェルシーのイングランド女子代表GKハンナ・ハンプトンが輝く。イングランド女子代表として臨んだ今夏の女子EURO2025でスペイン女子代表との決勝戦でPK戦までもつれ込む中、決定的なPKストップを見せたりと、連覇に大きく貢献。また、所属するチェルシーでも国内3冠を達成した。