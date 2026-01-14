史上初の欧州制覇を成し遂げたPSGのCL賞金額は267億円！7クラブが180億円以上の賞金を獲得

欧州サッカー連盟（UEFA）は、昨シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）の賞金額を財務報告書の中で公表した。

UEFAが主催するCLは2024-25シーズンから新フォーマットとなり、出場クラブ数や試合数が増加。昨年5月の決勝では、パリ・サンジェルマン（PSG）がインテルに5-0で勝利してクラブ史上初の欧州制覇を成し遂げた。

UEFAは13日、来月に予定される総会を前に、昨季の財務報告書を公表。その中で、各クラブの獲得賞金が明らかになった。その様子を『ESPN』などが伝えている。

UEFAの賞金ファンドから支払われた賞金額は、総額24億7000万ユーロ（約4577億円）に上り、成績に応じて出場した36クラブに分配された。また、従来のフォーマットと比較しても、全体で約4億ユーロ（約741億円）賞金総額がアップしている。

最も多くの賞金額を手にしたのは、優勝したPSG。賞金額は1億4400万ユーロ（約267億円）に上った。それに続くのが決勝で涙をのんだインテルで、獲得賞金額は1億3660万ユーロ（約253億円）。賞金額が1億ユーロ（約185億円）を超えたのは7クラブに上ったようだ。

また、最も賞金額の低かったクラブはスロヴァン・ブラティスラバで、2200万ユーロ（約41億円）だった。

その他、CLの下位大会に当たるヨーロッパリーグを制したトッテナムは4100万ユーロ（約76億円）、UEFAカンファレンスリーグを制したチェルシーは2180万ユーロ（約40億円）の賞金を獲得した。