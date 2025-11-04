15連勝中のバイエルンに王者PSG指揮官も称賛。ヴィティーニャはケインに「世界最高の選手の一人」

バイエルンとの対戦を前にパリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャがハリー・ケインを称賛した。

4日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズでバイエルンと対戦するパリ・サンジェルマン。バイエルンは公式戦15連勝中で、ケインは22ゴール・3アシストを記録している。ヴィティーニャは「彼は本当に素晴らしい選手」と絶賛した。

「ハリー・ケインは世界最高の選手の一人だ。信じられないほどのストライカーだ。彼は昨シーズンも今シーズンもすでに印象的な成績を残している。信じられないほどの好調で、他に並ぶものがないほど驚異的な数字を残している」

ヴィティーニャはバイエルン全体についても「バイエルンが何よりも重要なチームであることは分かっている。ハリー・ケインのような優秀な選手を多く擁するチームだ。しかし何よりも、彼らはチームだ。守備もチームワークも持ち合わせている。それが最大の課題になると思う」と警戒した。

リーグフェーズで1位と2位の対決を前に、ヴィティーニャはPSGとバイエルン・ミュンヘンが現在ヨーロッパで最高のチームかどうか尋ねられた。

「その答えは明日わかるだろう。ここで話すよりピッチで話した方がいい。だが、同意する。今のところ、彼らはヨーロッパで最高のチームだ」

また、PSGのルイス・エンリケ監督は試合前にバイエルン・ミュンヘンを絶賛し、対戦相手の記録的な連勝について「3、4連勝するのがどれほど難しいかは分かっている。だが、15連勝となると、ただただ信じられない」と話した。

「今のところ、彼らがいつものように非常に強いチームであることは明らかだ。どれほど難しい試合になるかは分かっている。しかし、我々は勝利に向けて準備とモチベーションを高めている」