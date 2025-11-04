このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoバイエルン
PSGvsバイエルンはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
【11月5日】パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【CL放送予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第4節、パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。パリ・サンジェルマンと、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsバイエルンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のパリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月5日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：パルク・デ・プランス

PSGvsバイエルンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

Leminoプレミアム
(6日0:00-)		視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)		17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

PSGvsバイエルン チーム情報

パリ・サンジェルマン vs バイエルン スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
30
リュカ・シュヴァリエ
51
ウィリアム・パチョ
2
アクラフ・ハキミ
25
ヌーノ・メンデス
5
C
マルキーニョス
17
ヴィティーニャ
8
ファビアン・ルイス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
29
ブラッドリー・バルコラ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
10
ウスマン・デンベレ
1
C
マヌエル・ノイアー
4
ヨナタン・ター
2
ダヨ・ウパメカノ
27
コンラート・ライマー
44
ヨシプ・スタニシッチ
14
ルイス・ディアス
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
7
セルジュ・ニャブリ
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

PSG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

FCB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
15/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
16/2
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

FCB

1

Win

0

引分け

4

勝利

2

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
0/5

順位表

