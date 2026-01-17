キャリック暫定体制のマン・Uが宿敵撃破で完璧なリスタート 「素晴らしいスタートなのは否定できない」

マンチェスター・ユナイテッドの救世主として再びベンチに戻ってきたマイケル・キャリック監督が、これ以上ない形で初陣を飾った。

ルベン・アモリム監督の解任を受け、シーズン終了までの指揮を託されたキャリック監督は、今回もその勝負強さを発揮した。試合後、ペップ・グアルディオラ監督に「もし開始数分でダロットが退場していなくても、我々は負けていただろう」と言わしめるほどの圧倒的な内容でマンチェスター・シティに勝利。試合後には現役時代のチャントが響き渡る中でピッチを後にした。

イギリス『BBC』によると、試合後のキャリック監督はマンチェスター・シティとのダービーマッチを制したことについて安堵と喜びの表情を浮かべて語った。

「素晴らしいスタートだ、それは否定できない。しかし、一貫性があらゆる成功の鍵だ。今日のような感情と雰囲気を持つ試合は毎回あるわけではない。それは皆が理解している。だが、我々が達成しなければならない確かな基準と期待がある。それが我々の挑戦だ」

キャリック監督はアモリム体制の3バックを捨て、自身がスタンドから見守る中で感じていた「直感」を形にした。その象徴が、アモリム監督の下で冷遇されていたコビー・メイヌーの先発復帰だ。さらに、久々の先発となったハリー・マグワイアがアーリング・ハーランドを封じ込めたことについても、キャリック監督は称賛を惜しまなかった。

「ハリー（マグワイア）は称賛に値する。彼は過去数週間で2、3日しかトレーニングしていないので、どれくらいプレーできるかは少しギャンブルだった。しかし彼はそれを乗り越え、素晴らしかった」

最後にキャリック監督は、この勝利が単なる1勝以上の意味を持つことを明かしている。

「選手たちは、うまくやろうと信じられないほど必死にロッカールームを出た。適切なバランスを取り、サポーターは信じられないほど素晴らしかった。昨日、ここは魔法の場所になり得ると言った。その感覚を得ることはまさに我々が望んでいることだった。これは我々が構築しなければならないものだ。浮かれているわけではないが、その感覚を得た時はそれを楽しまなければならない」