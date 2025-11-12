ロバートソンは契約満了騒動を回避したい？将来について「落ち着いている」と強調

リヴァプールのアンドリュー・ロバートソンが、今シーズン末で満了する自身の契約状況について「落ち着いている」と述べ、昨シーズンのような騒動は繰り返さないと誓った。

現在31歳のロバートソンは、リヴァプールがボーンマスからミロシュ・ケルケズを獲得した今夏、アンフィールドからの移籍の噂が浮上していた。『ESPN』によれば、アトレティコ・マドリーが獲得に強い関心を示していたが、最終的にロバートソンはマージーサイドに残ることを決断した。

昨シーズン、チームの主要選手であるモハメド・サラー、フィルジル・ファン・ダイク、トレント・アレクサンダー＝アーノルドらの契約問題が話題となったが、ロバートソンは自身の状況は異なると示唆した。

「昨シーズンは、誰もが3人について話すのに飽きていたと思うが、僕にとってクラブとの関係は素晴らしいものだった。リヴァプールは僕と僕の家族のためにすべてをしてくれた。ハルから獲得されて、僕がやってきたことを考えれば、僕も彼らに対してそれほど悪くなかったと思う。何が起ころうと非公開で行われるだろうし、僕は状況全体について落ち着いている。もしこれが僕の最後の年なら、それは最後の年だ。そうでなければ、それはそれでいい」

リヴァプールリヴァプールでの新契約について話し合いがあったかを尋ねられると、ロバートソンは夏にストレスを感じたことを認めつつ、今はピッチ上のことに集中したいと付け加えた。

「明らかに、決断や色々なことに関してストレスの多い夏を過ごした。そして自分に言い聞かせた。今後数か月を楽しもうと。（契約最終の）6か月に入ると、おそらくそれが僕の生活を支配し始めるだろう。それは疑いない。契約最後の6か月に入るとそういうことが起こるものだ」

「今は単にサッカーに集中しようとしている。ピッチに戻れて嬉しいし、直近の数試合でプレーできて嬉しい。それが重要で、何が起こるか見てみよう。でも僕は全体的に落ち着いているし、クラブは僕にとって素晴らしい存在だった」