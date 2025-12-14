3戦連発期待で先発復帰も…田中碧は現地メディアで厳しい評価に 「いくつか集中力を欠いた場面」

リーズ・ユナイテッドのMF田中碧が現地メディアから厳しい評価を与えられている。

リーズは14日、プレミアリーグ第16節でブレントフォードと対戦。2試合連続ゴール中の田中は2試合ぶりの先発復帰となった。試合は70分にジョーダン・ヘンダーソンのゴールで先制点を奪われる苦しい展開となったが、82分にドミニク・カルヴァート=ルーインのゴールで試合を振り出しに戻すことに成功。そのまま試合は終わり、1-1のドローで勝ち点1を分け合う形となった。

地元メディア『リーズ・ライブ』では、73分に途中交代となった田中に「5」をつけ、「何度かボールを失い、攻撃面でも効果的ではなかった。交代させられたのは当然だった」と記された。

また、『ヨークシャー・イブニングポスト』は「4」と厳しい評価に。「かなり不出来だった。ボールを持っている時も持っていない時も十分なパフォーマンスができなかった。いくつか集中力を欠いた場面があった」と厳しいコメントが並んだ。

『リーズ・ユナイテッドニュース』でも「5」と評価され、「チェルシー戦とリヴァプール戦でゴールを決めていたため、田中がスターティングメンバーに名を連ねたのは驚きではなかったが、結局のところ、この日本人スターは静かな試合を送り、73分に交代させられた」と寸評されている。