1月の退団は排除できない状況に？現地メディアが田中碧の現状に言及「検討しないとは言い難い」

リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧の去就が騒がしくなっているようだ。『MOT Leeds News』が伝えた。

先週末に行われたFAカップのダービー・カウンティ戦、先発出場を果たした田中碧はPKを誘発する鋭いパスを供給し、自らも値千金のゴールを記録。ピッチ上で最高の選手の一人として、チームを救うパフォーマンスを披露した。

ただ、続くプレミアリーグ第22節のフラム戦では先発起用が期待されたものの、ダニエル・ファルケ監督は田中をベンチスタートに。中盤にはイリア・グルエフ、イーサン・アンパドゥ、ブレンデン・アーロンソンが並び、負傷離脱中のアントン・シュタッハや復帰したばかりのショーン・ロングスタッフの存在を考えれば、田中の序列が想定以上に低いような形となってしまった。

これに対して現地メディア『MOT Leeds News』は、「ファルケは現在の位置に導くために多くの厳しい決断と犠牲を払わなければならなかったが、残念ながら田中にとって、彼はその犠牲の一つとなっているようだ」と主張。「（今回のメンバー選考が）田中の序列がどれほど下がったかを示しているのであれば、1月に彼へのオファーがあった場合、少なくともそれを検討しないとは言い難い」と続けた。

また、この現状に「彼らが継続的に外されることには理由があり、おそらく正当な理由があるのだろうが、これほどの質を持つ選手がこれほど必要とされないのを見るのは依然として奇妙だ」と伝えており、ファルケ監督への疑問も強まっているようだ。