アストン・ヴィラ戦で田中碧が先発復帰？現地メディアが変更ポイントの一つとして予想

リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は、現地メディアの予想によると次節のスタメンに戻ってくる可能性があるようだ。『MOT Leeds News』が伝えた。

リーズは開幕当初に比較的良好なスタートを切ったが、再び降格争いの話題に引き戻されおり、ここからの重要な4試合を前にダニエル・ファルケ監督へのプレッシャーが高まり始めている。結果が改善されなければ、クラブオーナーである「49ers」が決断を下す可能性があるようだ。

今週末のアストン・ヴィラとのホーム戦は、ファルケ監督が留まるための「必勝」の試合になる可能性がある模様。この勝利を掴むため、監督は前回のノッティンガム・フォレスト戦からスターティングイレブンを最大で3つ変更する可能性があるという。

『MOT Leeds News』によると、「中盤ではプレミアリーグ復帰後に苦戦しているイーサン・アンパドゥに代わり、田中碧がスターティングイレブンに復帰することが検討されるかもしれない」とのこと。続けて、「田中を起用することで、おそらくショーン・ロングスタッフと田中のダブルボランチが形成され、アントン・シュタッハがやや前線寄りのセントラルミッドフィールダーとしてプレーするという形が予想される」と伝えた。

また、攻撃面ではダニエル・ジェームスが8月のニューカッスル戦以来、初めて先発に名を連ねる可能性があるとし、最前線についてもルーカス・ヌメチャに今後数試合、スターティングの役割を与えられる可能性が高いと予想している。