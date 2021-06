プレミアリーグ21-22シーズンの日程発表！王者マン・Cは開幕戦でトッテナムと激突

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ2021-22シーズンの日程が発表。王者マンチェスター・シティは、開幕戦でトッテナムと激突する。

プレミアリーグは16日、2021-22シーズンの日程を発表した。

異例の超過密日程となった2020-21シーズンだが、マンチェスター・シティ2年ぶりの優勝で幕を閉じていた。シーズン終了後、多くの選手たちはEURO2020で奮闘を続けているが、16日には来シーズンの日程が発表されている。

王者として臨むマンチェスター・Cは、アウェイでトッテナムと対戦。開幕節から“ビッグ6”の直接対決となった。そのほか、南野拓実の所属元でもあるリヴァプールは、昇格組のノリッジと対戦。マンチェスター・ユナイテッドはリーズとホームで、チェルシーはクリスタル・パレスとホームで、アーセナルはブレンドフォードとアウェイで激突する。

また第2節にはアーセナルとチェルシーのダービーマッチや、第3節にはリヴァプール対チェルシー、マンチェスター・C対アーセナルも予定されているなど、序盤からビッグカードが目白押しとなっている。

なお、プレミアリーグ2021-22シーズンは2021年8月14日(土)に開幕。最終節は2022年5月22日(日)に予定されている。

プレミアリーグ2021-2022シーズン開幕戦の日程(8月14日)

ブレンドフォード vs アーセナル

バーンリー vs ブライトン

チェルシー vs クリスタル・パレス

エヴァートン vs サウサンプトン

レスター vs ウォルバーハンプトン

マンチェスター・U vs リーズ

ニューカッスル vs ウェストハム

ノリッジ vs リヴァプール

トッテナム vs マンチェスター・C

ワトフォード vs アストン・ヴィラ