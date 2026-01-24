このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Oliver-Glasner(C)GettyImages
Shun Hirabayashi

今季限りでの退任を決めたC・パレス指揮官、「100%のコミット」を宣言。 会長との緊急会談を経て

【欧州・海外サッカー ニュース】今シーズン限りでの退任を表明しているクリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督が、残りの任期に対して強い覚悟を示した。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

今シーズン限りでの退任を表明しているクリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督が、残りの任期に対して強い覚悟を示した。『BBC』が伝えた。

事態が動いたのは先週のことだ。クリスタル・パレスは主将のマーク・グエイをマンチェスター・シティへ売却。シーズン開幕時のエベレチ・エゼに続く主力流出に、グラスナー監督は「クラブ首脳陣から完全に見捨てられている」と激昂し、一時は関係性が修復不可能かと思われた。

ただ、金曜日の記者会見でグラスナー監督はより落ち着いたトーンで現状を明かし、今後も残りの任期をしっかりと全うするつもりだと語った。

「今週スティーブ（・パリッシュ会長）と非常に長い食事をし、マークを売却したこと、そのタイミング、そして代替選手の可能性について話し合った。説明したかったし、我々双方にとって非常に良い話し合いだった。素晴らしいシーズンのためにベストを尽くすと伝えたし、スティーブと私は100%コミットしていくよ」

昨季、クラブに初のFAカップをもたらしたグラスナー監督は、サンダーランド戦後に「クラブ首脳陣から完全に見捨てられている」とする過激な発言をしたことについて「後悔していない」と言い切った。

プレミアリーグ
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
チェルシー crest
チェルシー
CHE

「それが最善の方法だったと思うか？そうは思わないが、それがオリヴァー・グラスナーだ。いつも言っているように、それがオリヴァー・グラスナーなんだ。自分が完璧だとは言わないが、個人を攻撃したことは一度もない。ただ自分の感情を説明しただけだ」

広告
0