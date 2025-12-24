1月の移籍市場でセメンヨの動向に注目が集まる。「ビッグ6」による異例の争奪戦へと発展か

ボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨの周辺が、1月の移籍市場を前に一気に騒がしくなっているようだ。『BBC』が伝えた。

現在25歳のセメンヨは、ボーンマスで大きなインパクトを残すようなパフォーマンスを続けており、『BBCスポーツ』によると、現在までにマンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、トッテナム、そしてチェルシーの5クラブが様々なレベルで問い合わせを行っているという。今回、チェルシーが新たに獲得競争に名乗りを上げたことで、プレミアリーグの「ビッグ6」による異例の争奪戦へと発展し、選手本人は自身の将来に向けた最終的な決断プロセスに入ったようだ。

中でもマンチェスターの両雄は、これまでで最も具体的な交渉を行っている模様。また、リヴァプールも契約条件の確認を済ませており、アレクサンデル・イサクの負傷離脱を受け、セメンヨ獲得への動きを加速させるかどうかが注目されている。

焦点となるのは、セメンヨの契約に含まれる6500万ポンド（約137億円）の契約解除条項だ。この条項は1月の最初の10日間のみ有効という極めて特殊なもので、今夏の契約更新時にボーンマスが慰留のために盛り込んだ条件だという。移籍金は夏になればわずかに下がると見られているが、即戦力を求めるビッグクラブにとって、この1月の「10日間」が大きな勝負どころとなる。

ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督は、チームの主軸であるセメンヨへの関心の高まりを認めつつ、複雑な胸中を明かしている。

「彼について多くの噂があることは知っているが、重要なのは彼のパフォーマンスに影響しないことだ。アントワーヌは非常に献身的であり、我々は彼がここに留まることを願っている。しかし、市場が開けば何が起こるか分からない。我々にコントロールできない状況だ」