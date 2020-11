▶マンチェスター・シティvsリヴァプールをDAZN1ヶ月間無料体験で今すぐ視聴

日本時間2020年11月9日(月)に行われるプレミアリーグ第8節、マンチェスター・シティvsリヴァプールのスターティングメンバーが発表された。

代表ウィーク前の大一番。リヴァプールの日本代表MF南野拓実はベンチ外に。一方でチャンピオンズリーグのアタランタ戦でハットトリックをマークしたディオゴ・ジョタが先発入りを果たしている。

XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne (C), Torres, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Stones, Ake, Zinchenko, Bernardo, Foden, Garcia



