日本時間2020年10月17日(土)に行われるプレミアリーグ第5節、エヴァートンvsリヴァプールのスターティングメンバーが発表された。

51年ぶりに開幕4連勝を果たしたエヴァートンと、昨季プレミアリーグ王者のリヴァプールのマージーサイドダービーが10月17日に開催される。

カルロ・アンチェロッティ監督率いるエヴァートンは今夏の移籍市場で、ハメス・ロドリゲス(←レアル・マドリー)やアラン(←ナポリ)、アブドゥライェ・ドゥクレ(←ワトフォード)ら実力者を獲得。トッテナムとの開幕ゲームを勝利すると、勢いそのままに開幕4連勝を記録。前節は、ハメス・ロドリゲスの2ゴールなどでブライトンに4-2で快勝しており、最高の状態でマージーサイドダービーを迎えることとなった。

一方のリヴァプールも開幕3連勝をマークしたものの、前節はアストン・ヴィラに2-7と大敗。7失点での敗戦は57年ぶりだという。過去最高のスタートを切ったエヴァートン相手に王者がどんな戦いを見せるのか、注目が集まる。

両チームのスターティングメンバーは以下の通り。

🔵 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



▫️ Allan and @aftgomes return to the starting XI.

▫️ Deadline Day duo Robin Olsen and @BenG0dfrey feature on the bench. #COYB 🔵 #EFC pic.twitter.com/c0P9ENxj4L