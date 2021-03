日本時間2021年3月11日(木)に行われるプレミアリーグ第33節、マンチェスター・シティvsサウサンプトンのスターティングメンバーが発表された。

注目の日本代表MF南野拓実は、ベンチスタートとなった。

マンチェスター・シティとサウサンプトンの先発メンバーは以下の通り。

