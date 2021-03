日本時間2021年3月14日(日)に行われるプレミアリーグ第28節、サウサンプトンvsブライトンのスターティングメンバーが発表された。

サウサンプトンの先発メンバーは以下の通り。

🚨 T E A M S H E E T 🚨



The #SaintsFC side to take on #BHAFC at St Mary's: pic.twitter.com/gpDib6moyc