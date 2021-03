日本時間2021年3月7日(日)に行われるプレミアリーグ第27節、シェフィールド・ユナイテッドvsサウサンプトンのスターティングメンバーが発表された。

日本代表MF南野拓実は、3試合ぶりのスタメン入りを果たしている。

シェフィールド・ユナイテッドとサウサンプトンの先発メンバーは以下の通り。

One change for the Blades. 🔁



Jayden Bogle replaces the suspended Phil Jagielka.#SHUSOU 🔜 pic.twitter.com/EtPm8dHlAH