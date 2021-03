マンチェスター・ダービーのスタメン発表｜プレミアリーグ第27節

日本時間2021年3月8日(月)に行われるプレミアリーグ第27節、マンチェスター・シティvsマンチェスター・ユナイテッドのスターティングメンバーが発表された。

公式戦21連勝、プレミアリーグを独走するマンチェスター・シティが、3位につけるユナイテッドを迎える一戦。前回対戦は2020年12月、ともに決め手を欠いて0-0のスコアレスドローでとなったが、今回はどんな結果となるのか。今季の覇権争いを占ううえでも重要な一戦となる。

マンチェスター・シティvsマンチェスター・ユナイテッドの先発メンバーは以下の通り。

Your derby day line-up! 💙 XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Mahrez, Sterling, Jesus SUBS | Steffen, Walker, Aguero, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Fernandinho, Foden ⚽️ @HaysWorldwide 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/WoCMpCLUdu

