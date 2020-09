▶チェルシーvsリヴァプールの大一番!DAZN1ヶ月間無料体験で今すぐ視聴

日本時間2020年9月21日(月)にスタンフォード・ブリッジで行われるプレミアリーグ第2節、チェルシーvsリヴァプールのスターティングメンバーが発表された。

開幕2戦目にしてビッグマッチが実現した。大型補強で夏のマーケットを賑わすチェルシーと、昨季プレミアリーグ王者のリヴァプールが開幕2戦目で激突する。

チェルシーは、ティモ・ヴェルナー(←ライプツィヒ)、カイ・ハヴェルツ(←レヴァークーゼン)ら新戦力が揃って先発入り。リヴァプールは開幕戦でハットトリックをマークしたモハメド・サラー、ロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネの強力トリデンテが揃ってスタメンに入った。

なお、南野拓実は開幕戦に続いてベンチスタート、新加入のチアゴ・アルカンタラもベンチ入りを果たしている。

Today's line-up 🆚 @ChelseaFC...



Gomez (minor knock) and Matip (minor muscle issue) both miss out. Thiago named on the bench.