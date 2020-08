プレミアリーグの開幕カード決定! 王者リヴァプールは序盤から連続ビッグマッチ

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ2020-21シーズンの日程が決定。

プレミアリーグは20日、2020-21シーズンの日程を発表した。

リヴァプール悲願の初優勝で終了した2019-20シーズンのプレミアリーグ。9月12日に開幕する2020-21シーズン、そのリヴァプールは昨季チャンピオンシップ(イングランド2部)で勝ち点93を積み重ねて優勝したリーズ・ユナイテッドを開幕節でホームに迎える。日本代表MF南野拓実も所属するチームは、第2節にチェルシー、第3節にアーセナルとの対戦と、ビッグマッチが続く。

2019-20シーズンに2位で3連覇を逃したマンチェスター・シティと、3位のマンチェスター・ユナイテッドの開幕節は、それぞれチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグにおいて準々決勝と準決勝まで勝ち進んだ影響で延期に。アーセナルとチェルシーはそれぞれ、フラム、ブライトン&ホーヴ・アルビオンとのアウェー戦でスタートを切る。

その他のチーム

そのほか、FW武藤嘉紀が所属するニューカッスルは、開幕節でウェスト・ハムと対戦。ジョゼ・モウリーニョ監督の2年目となるトッテナムは、エヴァートンをホームに迎える。

▽9月12日

クリスタル・パレス vs サウサンプトン

フラム vs アーセナル

リヴァプール vs リーズ・ユナイテッド

トッテナム vs エヴァートン

WBA vs レスター・シティ

ウェスト・ハム vs ニューカッスル・ユナイテッド

▽9月14日

ブライトン&ホーヴ・アルビオン vs チェルシー

シェフィールド・ユナイテッド vs ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ

▽延期

バーンリー vs マンチェスター・ユナイテッド

マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ