「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」が、2025年12月31日(水)に行われる。

本記事では、「RIZIN師走の超強者祭り」のPPV視聴方法や無料配信の有無を紹介している。

RIZIN師走の超喧嘩祭りの開催日時

「RIZIN 師走の超強者祭り」は、2025年12月31日(水)にさいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市)で開催される。開場時刻は11:00、試合開始は13:00を予定。終了予定時刻は21:00～22:00頃と伝えられている。

当日はオープニングセレモニーも含めて全15試合を実施予定。フェザー級タイトルマッチのラジャブアリ・シェイドゥラエフvs朝倉未来をはじめ、ライト級タイトルマッチのホベルト・サトシ・ソウザvsイルホム・ノジモフ、フライ級タイトルマッチの扇久保博正vs元谷友貴など注目カードが目白押しとなっている。なお、第9試合に予定されていた斎藤裕vsYA-MANはYA-MANの負傷によって中止となった。

RIZIN師走の超喧嘩祭りはPPV配信？無料はある？

「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信、テレビ放送が衛星放送の『スカパー！ 』で生中継される。

このため、地上波フジテレビやBSなどでの放送はなく、無料で見られる方法も存在しない。

ネット配信のPPVチケットは価格が共通。前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円となっている。一方のスカパーは前売、当日ともに税込7,900円だ。『ABEMA』では一般チケット以外にも「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットを販売。両チケットは前売りが税込8,000円、当日が税込8,400円となっている。

プラットフォームによってお得なキャンペーンを実施しているため、それらを利用することでお得に視聴することが可能だ。

PPV価格

前売 当日 アーカイブ 7,500円 7,900円 6,000円

※すべて税込。

※前売りチケット販売期間は2025/12/30(火)23:59まで。

※スカパー！は2025/12/5(金)～2026/1/29(木)に7,90円(税込)+月額基本料429円(税込)で販売。

※ABEMAでは「朝倉未来/シェイドゥラエフ応援 前売」を8,000円(税込)、「朝倉未来/シェイドゥラエフ応援 当日」を8,400円(税込)で販売。

中継局一覧

【特典あり】RIZIN師走の超喧嘩祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。