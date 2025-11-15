このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoポルトガル
Estadio do Dragao
team-logoアルメニア
ポルトガルvsアルメニアを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月16日】ポルトガルvsアルメニアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節、ポルトガル代表対アルメニア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

DAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値、ポイント付与でお得

さらにいつでも解約可能！

DMMプレミアムとDAZNコンテンツが見放題

W杯欧州予選を独占ライブ配信

最安値で視聴

日本時間2025年11月16日(日)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ポルトガル代表とアルメニア代表が対戦する。

【欧州予選最終節を独占配信】DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得最安値で視聴

本記事では、ポルトガルvsアルメニアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ポルトガルvsアルメニア｜試合日程・キックオフ時間

ポルトガルvsアルメニアは、日本時間11月16日(日)にポルトガルのポルトにある、エスタディオ・ド・ドラゴンで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第10節
  • 日時：2025年11月16日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ポルトガル代表 vs アルメニア代表
  • 会場：エスタディオ・ド・ドラゴン

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ポルトガルvsアルメニア｜放送・配信予定

W杯欧州予選のポルトガルvsアルメニアは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ポルトガルvsアルメニアのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ポルトガルvsアルメニア チーム情報

ポルトガル vs アルメニア スタメン

ポルトガルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARM
1
ディオゴ・コスタ
3
ルベン・ディアス
13
レナト・ベイガ
2
ネルソン・セメド
20
ジョアン・カンセロ
23
ヴィティーニャ
10
ベルナルド・シウヴァ
15
ジョアン・ネヴェス
9
ゴンサロ・ラモス
17
ラファエル・レオン
8
ブルーノ・フェルナンデス
16
アンリ・アヴァギャン
5
ステパン・マクルトチャン
2
S. Muradyan
3
E. Piloyan
21
ナイヤル・ティクニザン
20
カレン・ムラディアン
8
エドゥアルド・スペルシャン
18
ナレク・アガサリアン
9
アルトゥール・セロビアン
13
カモ・ホバニシアン
17
グラント＝レオン・ラノス

4-3-3

ARMAway team crest

POR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・マルティネス

ARM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • イェギシェ・メリキアン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

POR
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

ARM
-直近成績

ゴールを許す
2/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

POR

直近の 5 試合

ARM

4

勝利

1

Draw

0

勝利

11

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0